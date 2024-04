"Magisterium Kościoła od zawsze chroni ludzkie życie od poczęcia. Deklaracja o nieskończonej ludzkiej godności, opublikowana w Watykanie 8 kwietnia br., przypomina, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter przyrodzony i przysługuje jej od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci" - czytamy w stanowisku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.

Przewodniczący KEP o przerywaniu ciąży. Cytuje Jana Pawła II

Duchowny zacytował słowa Jana Pawła II z jednej z jego encyklik.

"Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia (…). Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. (…) Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie" - pisał Jan Paweł II.

Abp Wojda stwierdził, że "polska Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (art. 38), a także chroni macierzyństwo, rodzicielstwo i rodzinę (art. 18). "To prawo podstawowe, którego nikt nie powinien naruszać" - ocenia duchowny.

"Nienarodzone dzieci są najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich ludzi" - pisze przewodniczący KEP. Jego zdaniem "aborcja niesie zagrożenie również dla kobiet i ich najbliższych, a także dla całego społeczeństwa".

"Powoduje poważne zagrożenia zdrowia kobiet, co prowadzi do wielkiego, długotrwałego cierpienia matek zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym. Proaborcyjna propaganda fałszywie głosi, że jest to ich wolny wybór i prawo" - uważa abp Wojda.

Abp Tadeusz Wojda: Żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości

Duchowny ponownie przypomniał także stanowisko Jana Pawła II.

"Żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane - świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem" - czytamy.

Według przewodniczącego KEP "jest niezwykle ważne, aby kobieta w trudnej sytuacji życiowej zawsze mogła liczyć na wszechstronną pomoc, co od lat czyni zarówno Kościół, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe".

Duchowny zauważył, że o aborcji mówił również papież Franciszek. Pod koniec marca zwrócił się on do Polaków. - Myśląc o waszej ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia czy to swojego, czy też innych - mówił Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Debata o przerywaniu ciąży. PE wzywa Polskę

"Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo - prawo do życia" - pisze przewodniczący KEP.

W czwartek w Sejmie trwa debata na temat przerywania ciąży. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił również Parlament Europejski, który w rezolucji wezwał Polskę do dekryminalizacji aborcji. Więcej na ten temat tutaj.