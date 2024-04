Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa Radę do wpisania prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE. W dokumencie wezwano Polskę i Maltę do dekryminalizacji przerywania ciąży. Europosłowie wskazali również na inną niepokojącą tendencję.

Przyjętą w czwartek rezolucję ws. przerywaniu ciąży poparło 336 posłów PE. Przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu.

Europosłowie domagają się w niej, aby do artykułu 3 Karty Praw Podstawowych UE dodano, że "każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do wolnego, świadomego, pełnego i uniwersalnego dostępu do SRHR (ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego) oraz wszystkich związanych z nimi usług zdrowotnych bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

Europosłowie apelują do Polski

W rezolucji wezwano również państwa członkowskie Wspólnoty do całkowitej dekryminalizacji przerywania ciąży zgodnie z wytycznymi WHO z 2022 roku oraz do usuwania i zwalczania przeszkód w dostępie do tego zabiegu. Wymieniono przy tym Polskę i Maltę jako kraje, które tego zakazują lub ograniczają.

Posłowie do PE potępiają fakt, że w niektórych państwach członkowskich lekarze i instytucje medyczne odmawiają wykonania zabiegu na podstawie klauzuli sumienia, często w sytuacjach, w których opóźnienie zagraża życiu lub zdrowiu pacjentki.

Poza tym europejscy politycy martwią się o "znaczący wzrost finansowania grup antygenderycznych i przeciwnych aborcji na całym świecie, w tym w UE" i apelują do KE, by organizacje działające przeciwko równości płci i prawom kobiet, nie otrzymywały finansowania z UE. Ponadto, ich zdaniem państwa członkowskie powinny zwiększyć wydatki na programy opieki zdrowotnej i planowania rodziny.