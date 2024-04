Kardynał Ryś poprosił o modlitwę za posłów. Mówił o sumieniu

Metropolita łódzki odniósł się podczas czwartkowego nabożeństwa do debaty nad zmianami w prawie aborcyjnym. W czwartek również nad tym tematem ma pochylić się polski Sejm. Kardynał Ryś stwierdził, że należy modlić się za posłów RP, by stanęli za "poszanowaniem życia".



- Módlmy się za naszych parlamentarzystów, żeby byli ludźmi sumienia, poszanowania życia - powiedział kard. Ryś cytowany przez Vatican News. Taką też intencję dodał do modlitw podczas mszy świętej.

Kardynał Ryś prosi o modlitwy za posłów

W czasie mszy prosił także o modlitwy za kobiety w ciąży. - Prośmy też za nas wszystkich, którzy upominamy się o ten szacunek dla życia, aby tym naszym upomnieniom i słowom, towarzyszyła też nasza troska i rzeczywista pomoc dla matek oczekujących potomstwa, dla rodzin, które się spodziewają dziecka - mówił.

ZOBACZ: Posłanki Lewicy i Polski 2050 poróżnione ws. aborcji. "Jesteśmy gotowe negocjować z marszałkiem"



Według kardynała każde życie powinno być chronione "od poczęcia do naturalnej śmierci", a ochrona powinna odbywać się także poprzez "czyny".

Cztery projekty w Sejmie

Na czwartkowych obradach Sejmu, posłowie zajmą się czterema projektami złożonymi ws. aborcji. Dwa z tych projektów złożyła Lewica, kolejne Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Pierwszy złożony w listopadzie ubiegłego roku przez Lewicę dotyczy możliwością przerwania ciąży do 12. tygodnia. Ponadto, projekt chce wykreślenia z Kodeksu karnego przepisu mówiący o karaniu osób, które udzielają kobiecie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.



Drugi projekt Lewicy to ustawa "o bezpiecznym przerywaniu ciąży". Dotyczy możliwości przerywania ciąży do końca 12. tygodnia, a w określonych przypadkach także po upływie tego terminu. Wyjątkowymi przesłankami miałyby być wady genetyczne płodu, nieprawidłowości płodu czy zagrożenie życia matki lub ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Ustawa obejmuje także dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia.

ZOBACZ: Gorący dzień w Sejmie. Debata o aborcji



Projekt grupy posłów KO, który do Sejmu wpłynął w styczniu również zakłada, że kobieta w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Możliwe są również przesłanki - takie jak w projekcie Lewicy – do zakończenia ciąży po 12. tygodniu. Oprócz tego posłowie chcą wprowadzenia nauczania o życiu seksualnym i świadomym rodzicielstwie.



Pod koniec lutego swój własny projekt w tej sprawie złożyła Trzecia Droga. Ta ustawa przywracałaby zapisy dotyczące aborcji do stanu sprzed 2020 roku. Politycy zapowiedzieli też wniosek dotyczący przeprowadzenia krajowego referendum w tej sprawie.