- Okropne zdarzenie - śmierć naszego rodaka - i takie ohydne zachowanie - skomentował zachowanie ambasadora Izraela w "Graffiti" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk zaznaczył, że u dyplomaty brak jakiejkolwiek refleksji. - Pokora, zobowiązanie się do tego, aby wyjaśnić tragedię i zadośćuczynienie dla rodziny. To jest nasze żądanie - podkreślił szef MON.

- Chciałbym, aby ambasador Izraela zachował się jak reprezentant swojego państwa, a nie samodzielny przedstawiciel. Pokora, przeproszenie, pochylenie głowy, zobowiązanie się do tego, aby wyjaśnić tragedię i zadośćuczynienie dla rodziny. To są nasze cele - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił wicepremier, "to są nasze żądania". - Wszyscy w Polsce jesteśmy w tym zjednoczeni - dodał.

- Wielka, wspólna historia, okropne zdarzenie - śmierć naszego rodaka - i takie ohydne zachowanie. To w ogóle nie przystoi - zaznaczył polityk, komentując medialne wypowiedzi ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne'a. - Brak u dyplomaty jakiejkolwiek refleksji - przekazał.

ZOBACZ: Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Nowy wpis ambasadora Izraela

- To buńczuczne zapowiedzi PiS - skomentował słowa Kaczyńskiego o odwołaniu ambasadora Izraela. - Pamiętajmy z kim konsultowali ustawy, to za ich rządów wydalili naszego ambasadora z Izraela - zaznaczył.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał gościa o możliwe kolejne kroki ws. zachowania dyplomaty, w tym o jego wydalenie.

- Nie chcę w tej sprawie nic więcej mówić, ale inne kroki są możliwe - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Wybory samorządowe 2024. "Głosy na Trzecią Drogę są kluczowe"

Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił cele Trzeciej Drogi na zbliżające się wybory samorządowe.

- Naszym celem jest odbicie województw, w których nie rządzimy. Jeśli uda się w dwóch to już jest sukces, jeśli w czterech, to jeszcze większy. Jeśli wszystkie to jest wspaniale. Ale są miejsca, gdzie będzie to bardzo trudne - przekazał polityk.

- Widać, że PiS nie zależy. Jeśli Jarosław Kaczyński wychodzi na konferencje w Warszawie na dwa dni przed wyborami, a nie w którejś z małych ojczyzn, to widać, że im nie zależy. Oni ograniczali samorząd. Po co na nich głosować? Oni nie czują samorządów - stwierdził prezes PSL.

- Głosy na Trzecią Drogę są kluczowe. Jesteśmy w stanie w Polsce wschodniej zakończyć rządy PiS - przekazał szef MON. - W Warszawie zdecydowaliśmy się przeć Rafała Trzaskowskiego. Uważamy, że jest dobrym prezydentem - zaznaczył. Prezes PSL dodał, że Trzecia Droga ma listę do Rady Miasta.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał gościa o plany na czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego.

- Będziemy podejmować decyzję o formule startu po zakończeniu kampanii samorządowej. Mamy dwa tygodnie na rejestracje komitetu wyborczego - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ja jestem zadowolony z tego, jak jedzie Trzecia Droga - dodał.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.