- Sprawy związane z przerywaniem ciąży i różnice w koalicji na pewno nie przysporzyły nam wyborców - nie ukrywał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem spory w obozie rządzącym były niepotrzebne. Polityk odniósł się także do planów postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. - Zaniedbań i zaniechań w NBP było dużo - zaznaczył.

Bogdan Rymanowski w "Gościu Wydarzeń" zapytał Władysława Kosiniaka-Kamysza o spadające notowania Trzeciej Drogi. - Sondaże nigdy nas nie rozpieszczały. Jeszcze, gdy badano notowania PSL, zawsze byliśmy niedoszacowani - odpowiedział wicepremier i szef MON.

Jak dodał, "sprawy związane z aborcją i różnice w koalicji na pewno nie przysporzyły nam wyborców". - Spadło poparcie nie tylko Trzeciej Drodze, ale całej koalicji. Uważam, że to (spory - red.) było niepotrzebne - sprecyzował.

Zapewnił, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zawsze szuka przestrzeni do dialogu, za co "ponosi trudne konsekwencje". - To zupełnie inaczej niż w przypadku naszych poprzedników z PiS - uznał.

Kosiniak-Kamysz: Chcemy przywrócić bezpieczeństwo kobietom

Wicepremier zaznaczył, że Lewica w sprawie przerywania ciąży "chce wyeksponować swój program", a ludowcy "mają na to inny pomysł" niż formacja Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. - Chcemy przywrócić bezpieczeństwo kobietom i oddać głos wszystkim obywatelom - zadeklarował.

Jak podkreślił, 15 mln kobiet w Polsce "to dużo więcej niż 150 kobiet w Sejmie" - powiedział, odnosząc się do propozycji referendum ws. aborcji. - Dziwię się, że środowiska prawicowe i lewicowe tak boją się referendum. Boją się głosu Polaków? - zastanawiał się Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, politycy przez 30 lat nie są w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie i skoro tak jest, "trzeba oddać decyzję bezpośrednio obywatelom. - Jeszcze nie tak dawno Lewica zbierała głosy pod referendum w tej sprawie - przypomniał.

Wicepremier: Rozprawiliśmy się z Zielonym Ładem w obszarze rolnictwa

Kosinak-Kamysz odniósł się także do obietnicy "100 konkretów na 100 dni rządu" Donalda Tuska. - Zrealizowaliśmy podwyżki dla nauczycieli i dla budżetówki, uzyskaliśmy środki z KPO, przeznaczyliśmy środki na psychiatrię dziecięca, walczyliśmy z inflacją - wyliczał zrealizowane obietnice wicepremier.

Dodał, że zwiększono także wsparcie dla armii. - W obszarze rolnictwa rozprawiliśmy się z Zielonym Ładem. Nasi poprzednicy nie potrafili tego zrobić - zaznaczył polityk PSL.

Kosiniak-Kamysz odniósł się także do planów postawienia szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. - Są przesłanki świadczące o tym, że Sejm może zdecydować o Trybunale dla prezesa Glapińskiego. Zaniedbań i zaniechań było bardzo dużo - ocenił, dodając, iż "można spotkać się i porozmawiać z prezesem, ale o przepisach prawa się nie negocjuje".

