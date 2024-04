"Joe Biden podkreślił, że ataki na pracowników organizacji humanitarnych i ogólna sytuacja humanitarna są nie do przyjęcia" - przekazał Biały Dom po zakończeniu rozmowy telefonicznej między prezydentem USA a premierem Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegły, że jeżeli polityka Izraela ws. ludności cywilnej w Stefie Gazy nie ulegnie zmianie, to ich polityka w stosunku do Izraela ulegnie zmianie.