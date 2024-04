Na środowej audiencji generalnej papież Franciszek zabrał głos w sprawie śmierci wolontariuszy organizacji pomocowej World Central Kitchen, którzy zginęli w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Wśród ofiar jest Polak, Damian Soból.

- Niestety wciąż napływają smutne wiadomości z Bliskiego Wschodu. Ponawiam moją stanowczą prośbę o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy - mówił do zgromadzonych na placu św. Piotra.

- Wyrażam mój głęboki żal z powodu wolontariuszy zabitych w chwili, gdy byli zaangażowani w dystrybucję pomocy humanitarnej w Gazie - powiedział papież.

Ojciec święty zapewnił, że modli się za nich i za ich rodziny. - Ponawiam apel o to, by pozwolono ludności cywilnej, wycieńczonej i cierpiącej, na dostęp do pomocy humanitarnej i by natychmiast zostali uwolnieni zakładnicy - dodał.

Franciszek wzywał także do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Papież o wojnie na Ukrainie

Papież wspomniał również o "umęczonej Ukrainie" i ofiarach tego konfliktu. Przekazał, że ma w rękach różaniec oraz Nowy Testament, który pozostawił żołnierz poległy na wojnie w Ukrainie. Mężczyzna miał na imię Ołeksandr i zginął w Awdijiwce w wieku 23 lat.

- Wojna niszczy zawsze. Pomyślmy o nich i módlmy się - wezwał papież, prosząc o chwilę ciszy, by zgromadzeni pomyśleli o poległych na wojnie.

Śmierć wolontariuszy w Strefie Gazy. Zginął Damian Soból

Do ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginęło siedmiu wolontariuszy World Central Kitchen (WCK),doszło 1 kwietnia.

Wśród ofiar jest Polak - Damian Soból z Przemyśla. Pozostałe ofiary ataku to obywatele Australii, i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Do ostrzału rakietowego przyznała się armia izraelska, a premier Benjamin Netanjahu stwierdził, był to "tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi".

Polska oczekuje pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela ws. śmierci Polaka.