Rafał Trzaskowski stwierdził, że "nie ma rewolucyjnych pomysłów" wśród programów innych kandydatów na prezydenta miasta Warszawy. _ Wszystkie te pomysły, o których mówi pani Biejat, te mieszkania komunalne i tanie mieszkania na wynajem, my je budujemy - podkreślił.

- Słyszę, że można było szybciej. Ciekawe, czy podczas pandemii można było szybciej, czy w momencie, w którym ceny poszybowały po wojnie. To jest kwestia dyskusyjna. Natomiast tam nie ma nowych, rewolucyjnych pomysłów. Ja się zgadzam, że lepiej byłoby wybudować więcej mieszkań, notabene sam samorząd problemów mieszkaniowych nie załatwi - zaznaczył prezydent stolicy.

Zdaniem Trzaskowskiego potrzebne są ustawowe rozwiązania. - Dam jeden przykład: Chcę wnieść ziemię do własnej spółki, która buduje tanie mieszkania na wynajem, to jest to określane jako pomoc publiczna i muszę z tego płacić VAT, bo tak PiS zmienił prawo. Więc jest bardzo dużo do zrobienia w Sejmie i Senacie. Apeluje do pani marszałek (Senatu Magdaleny Biejat), żeby się tą sprawą zajęła - dodał.

Trzaskowski oceniając własne rządy w Warszawie stwierdził, że "trudno mu mówić o ewidentnych błędach". - Od tego są konkurenci, żeby je wytykać. Rzeczywiście jedna czy dwie inwestycje poważne były opóźnione. Ubolewam nad tym, że czekaliśmy trzy lata na decyzję środowiskową jeżeli chodzi o tramwaj na Białołękę. Wytykano i mi, że trzy lata trwał remont sali kongresowej i to prawda - przyznał samorządowiec.

Tekst jest aktualizowany.

