Pieszo-rowerowy most przez Wisłę jest już gotowy. Urzędnicy ze stołecznego Zarządu Dróg Miejskich zachęcają do udziału w jego oficjalnym otwarciu. Z tej okazji przygotowali specjalną rymowankę, którą opublikowali w mediach społecznościowych. W takim samym stylu urzędnikom odpowiedział kandydat na radnego.

W czwartek o godzinie 18:00 odbędzie się oficjalne otwarcie mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Inwestycja łączy zachodni brzeg rzeki, na wysokości ulicy Karowej na Powiślu, z prawym na wysokości ulicy Okrzei na Pradze.

ZOBACZ: Pierwszy na świecie most rowerowy w technologii 3D. "Wytrzymałby obciążenie czterdziestu ciężarówek"

Warszawski ratusz zapewnia, że przejechanie rowerem tego odcinka zajmie około dwóch minut, a pokonanie jej pieszo - sześć. Miejscami przeprawa będzie znacznie szersza, aby piesi i rowerzyści mogli zejść na bok i bezpiecznie podziwiać widoki. Zamontowano tam drewniane siedziska.

Warszawa. Otwarcie mostu pieszo-rowerowego. Nietypowe zaproszenie

Urzędnicy ze stołecznego Zarządu Dróg Miejskich zachęcają warszawiaków, by wzięli udział w otwarciu nowej inwestycji. Zdecydowali się to zrobić w nietypowy sposób. Stworzyli krótką rymowankę następującej treści:

"Ostatnie szlify

By nie było lipy



Żadne zagrożenie nie doskwiera

Bo na szczycie będzie kamera



'Most' lub "Kładka"

To nie lada gratka



Zapraszamy na 18 godzinę

Weź ze sobą rodzinę"

Na wpis zareagował Paweł Smater, który kandyduje na radnego Dzielnicy Praga-Południe z komitetu wyborczego Lewicy. Aspirujący samorządowiec zdecydował się na odpowiedź w tym samym stylu:

"Ostatnie szlify

By nie było lipy



Żadne zagrożenie nie doskwiera

Bo się liczy Rafała kariera



'Most' lub 'Kładka'

Dla dewelopera nie lada gratka".

Zarząd Dróg Miejskich nie odpuścił. W sieci pojawiła się kolejna rymowanka:

"Teorie spiskowe

Czas na nowe



To już się robi nudne

Posty mętne i obłudne



Nie byłoby kontrowersji

Nikt by nie miał awersji



Gdyby most zamiast na Pradze

Wybudować w Kopenhadze".

Oba wpisy zyskały wiele polubień. "Nie spodziewałem się freestyle battle pod postem o moście", "Brawo, macie social media na plus" - piszą komentujący.

Warszawa. Most pieszo-rowerowy przez Wisłę gotowy

Projekt kładki został przedstawiony w kwietniu 2016 roku. Argumentowano wówczas, że "most wprowadzi zupełnie nową jakość do miejskiej infrastruktury". "Przybliży Pragę do centrum, łącząc rewitalizowane obszary prawobrzeżnej Warszawy z Bulwarami Wiślanymi" - podkreśla urząd miasta.

ZOBACZ: Warszawa: zawaliła się część kamienicy na Pradze Północ

Poza funkcją komunikacyjną, będzie mieć także walory rekreacyjne. "Brak ruchu samochodowego i piękne widoki na panoramę Warszawy pozwolą na chwilę odpoczynku i relaksu" - dodano.