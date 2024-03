Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył w niedzielę życzenia z okazji Wielkanocy. Starający się o reelekcję polityk KO opublikował w sieci specjalne wideo. Z kontekstu wynika, że spot nakręcono w jego kuchni.

- Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze - rozpoczął włodarz, siedzący na krześle, przy stole, na którym stoi filiżanka.

Wideo Rafała Trzaskowskiego. Wystąpił z żoną w kuchni

Obok Trzaskowskiego jest jego żona Małgorzata. Widać, że wykonuje jakieś kuchenne czynności i przez większość czasu odwrócona jest plecami albo bokiem do kamery. Przez moment widać też psa Bąbla, który ubrane ma królicze uszy. - Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa - kontynuował prezydent stolicy, na co jego małżonka zareagowała: - Aleś wymyślił!

Wówczas wiceszef PO dopowiedział, wskazując palcem do góry. - A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego.

Materiał kończy się logiem miasta stołecznego Warszawy, lecz widoczne na planszy odniesienia do mediów społecznościowych kierują do profili Trzaskowskiego, a nie ratusza.

Fala komentarzy o spocie prezydenta Warszawy

Wideo opublikowane w niedzielę - święto, ale i tydzień do wyborów samorządowych - wywołało burzę. Internauci wskazują m.in., że warszawski prezydent zaprezentował się tam w stereotypowy sposób: mężczyzna siedzi i mówi, a kobieta pracuje w kuchni.

"Ałaaaa" - napisała w skrócie Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Zabieram się za czytanie komentarzy pod tymi życzeniami. Najlepsze życzenia dla Pańskiej małżonki..." - stwierdził Jan Kanthak (Suwerenna Polska). "Panie prezydencie, ja bym usunął" - uznał z kolei Bartłomiej Wypartowicz z defence24.pl.

"Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że 'tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa'. I to nie jest spontaniczne, ktoś to wyreżyserował" - skwitowała Martyna Jałoszyńska z Partii Razem.

