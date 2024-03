Brytyjski król Karol III wziął udział w mszy z okazji Niedzieli Wielkanocnej w Windsorze. To pierwszy czas od czasu zdiagnozowania u monarchy choroby nowotworowej. Karolowi towarzyszyła małżonka - Kamila. Oboje byli uśmiechnięci i machali do tłumu - przekazały media. Na mszy zabrakło księcia Williama i księżnej Kate, u której również wykryto raka.

Karol wraz z małżonką Kamilą pojawili się w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, gdzie spoczywa królowa Elżbieta. Para królewska podjechała przed kościół samochodem.

"Zarówno Karol III, jak i Kamila uśmiechnęli się i pomachali do tłumu, zanim udali się do kaplicy świętego Jerzego" - pisze portal "The Independent". Monarcha był ubrany w ciemny płaszcz i niebieski krawat. Osobom zgormadzonym przed kaplicą życzył wesołych świąt wielkanocnych.

W mszy brali udział również inni członkowie rodziny królewskiej. W kaplicy nie pojawił się książę William i jego najbliżsi. Kilka tygodni temu księżna Kate poinformowała opinię publiczną, że przechodzi chemioterapię.

Król Karol III pojawił się publicznie

To pierwszy raz, kiedy król pojawił się publicznie po tym, jak podczas zabiegu prostaty zdiagnozowano u niego nowotwór. Mimo choroby król nie przerwał sprawowania swoich obowiązków. Nadal przyjmował zagranicznych gości i brał udział w cotygodniowych rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii. Te jednak odbywały się zdalnie.

W Wielki Czwartek król nie wziął udziału w corocznym nabożeństwie. Przygotował jednak przesłanie, który zostało wyemitowany podczas tego wydarzenia, Król wyraził żal z powodu swojej nieobecności i życzył wszystkim wesołych Świąt Wielkanocnych. W uroczystościach Karola reprezentowała jego żona - królowa Camilla.

