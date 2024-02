Król Karol III odbył w środę cotygodniowe spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii. Mimo że rozmowy są niejawne, pozwolono kamerom uchwycić ich początek, podczas którego brytyjski monarcha zdobył się na szczere wyznanie dotyczące zdiagnozowanego u niego nowotworu.

Wielka Brytania. Szczere wyznanie króla Karola

- Otrzymałem tak wiele wspaniałych wiadomości i kartek, zalałem się łzami, czytając większość z nich- powiedział król Karol podczas swojej cotygodniowej audiencji z Rishim Sunakiem, który zapewnił brytyjskiego monarchę, że obywatele go wspierają.

Środowa wizyta była pierwszym oficjalnym spotkaniem króla Wielkiej Brytanii po ujawnieniu, że cierpi na nieokreśloną formę nowotworu.

Spotkanie króla Karola III z premierem Rishim Sunakiem

Pałac Buckingham ogłosił na początku lutego informację, że Król Karol III choruje na nowotwór. W związku z rozpoczęciem leczenia, brytyjski monarcha wstrzymał się od wykonywania części obowiązków publicznych. Diagnoza została postawiona w czasie niedawnego leczenia prostaty. Pałac nie podał jednak więcej szczegółów dotyczących choroby.

Z całego świata do króla popłynęły słowa otuchy. Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że on i jego żona modlą się o szybki powrót do zdrowia Karola.