Karol III zrezygnował z udziału w nabożeństwie w katedrze w Worcester. Monarcha obawia się infekcji, która mogłaby być dla niego niebezpieczna. W związku z tym jego obowiązki przejęła królewska małżonka - Kamila.

Żona Króla Karola III rozdała osobom starszym symboliczną jałmużnę w uznaniu za ich pracę na rzecz Kościoła i społeczności. Od czasów Henryka IV o liczbie obdarowanych tradycyjnie decyduje wiek obecnego monarchy. W tym roku złote monety trafiły do 75 kobiet i 75 mężczyzn.

Król Karol III w wielkanocnym orędziu. "To dla mnie wielki smutek"

Podczas nabożeństwa wyemitowano orędzie króla Karola III, które zostało nagrane kilka dni temu w Pałacu Buckingham.

- To dla mnie wielki smutek, że nie mogę być dzisiaj z wami wszystkimi. Nabożeństwo Wielkiego Postu zajmuje szczególne miejsce w moim sercu - zaczął swoje przemówienie monarcha.

- Ma swoje źródło w życiu naszego Pana, który uklęknął przed swoimi uczniami i ku ich wielkiemu zaskoczeniu umył ich zmęczone podróżą stopy. I, jak właśnie usłyszeliśmy, celowo dał im i nam wszystkim przykład tego, jak powinniśmy służyć i troszczyć się o siebie nawzajem. W tym kraju jesteśmy błogosławieni przez różne służby, które istnieją dla naszego dobra - wyjaśnił.

Jak dodał nawiązując do niedawnego wyznania księżnej Kate o tym, że choruje na nowotwór: "Ale poza tymi organizacjami i ich bezinteresownym personelem, potrzebujemy i czerpiemy ogromną siłę dzięki tym, którzy wyciągają do nas przyjacielską dłoń, zwłaszcza w potrzebie".

- 150 mężczyzn i kobiet, którzy zostali dziś wybrani, aby otrzymać od mojej żony pieniądze w Wielkim Poście, są wspaniałymi przykładami takiej dobroci, wykraczania daleko poza obowiązki i oddawania tak dużej części swojego życia na służbę innym w swoich społecznościach - przekazał.

Głowa Wielkiej Brytanii przypomniała również swoje słowa z przemówienia podczas koronacji, która odbyła się rok temu w maju.

- Akt uwielbienia, tutaj w katedrze w Worcester, przypomina mi przyrzeczenie, które złożyłem na początku nabożeństwa koronacyjnego - podążać za przykładem Chrystusa "nie po to, by mu służono, lecz by służyć" - przekazał.

- Zawsze starałem się to robić i nadal robię, całym sercem. Modlę się dziś szczególnie o to, aby przykład naszego Pana, polegający na służeniu sobie nawzajem, nadal nas inspirował i wzmacniał wszystkie nasze społeczności. Niech Bóg błogosławi was wszystkich w te Święta Wielkanocne - dodał.