W oświadczeniu przekazano, że król rozpoczął dziś leczenie, a lekarze zalecili mu wstrzymanie pełnienia publicznych obowiązków. Zaznaczono jednak, że król "w dalszym ciągu jak zwykle zajmował się sprawami państwowymi i urzędowymi dokumentami".

Monarcha "jest pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełnych obowiązków publicznych." - czytamy w komunikacie.



Pałac przekazał, że Karol III "zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom", a także w nadziei, że "pomoże to w zrozumieniu wszystkich osób na całym świecie dotkniętych chorobą nowotworową".

Jak poinformowało BBC, książę Harry rozmawiał z królem o diagnozie i w nadchodzących dniach przyleci do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z ojcem.

Król Karol III ma nowotwór. Politycy ślą życzenia powrotu do zdrowia

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia przekazał premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. "Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił i że cały kraj życzy mu wszystkiego najlepszego" - napisał szef rządu.

"Ze smutkiem przyjmuję wiadomość, że Jego Wysokość Król Karol III stoi w obliczu dalszych wyzwań zdrowotnych. Moje myśli oraz myśli mieszkańców całej Walii będą tego wieczoru z nim i jego rodziną. Wraz z rozpoczęciem leczenia przesyłam najlepsze życzenia pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał z kolei pierwszy minister Walii Mark Drakeford.

Życzenia powrotu do zdrowia przesłali monarsze również pierwsi ministrowie Szkocji Humza Yousaf oraz Irlandii Północnej Michelle O'Neill.

Król Karol III w szpitalu

W ubiegłym miesiącu król Karol III trafił do szpitala w Londynie, gdzie została przeprowadzona "procedura korekcyjna" powiększonej prostaty. Po zabiegu informowano, że król czuje się dobrze i spędzi co najmniej jedną noc w placówce. Po czterech dniach placówkę opuszczał uśmiechnięty, machając do przyglądających się przechodniów.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Król Karol III i księżna Kate opuścili szpital

Operacja Karola III spowodowała wzrost świadomości społeczeństwa na temat chorób związanych z prostatą. Monarcha, informując o swoim stanie zdrowia, złamał zdrowotny protokół i zdradził szczegóły swoich dolegliwości. Wszystko po to, by zwiększyć świadomość dotyczącą powiększenia prostaty, dla wielu mężczyzn wstydliwego problemu, z jakim zmaga się również brytyjski monarcha.