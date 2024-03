Nawet 7440 złotych w ciągu roku mogą otrzymać osoby upoważnione do specjalnego świadczenia od ZUS. Warunki uzyskania pieniędzy są bardzo konkretne, ale o dodatek można się ubiegać w dowolnym momencie roku. Kto skorzysta na świadczeniu dla sierot zupełnych?

ZUS może przelewać beneficjentom nawet 620 złotych co miesiąc, czyli 7440 złotych dodatku w ciągu roku. Ze świadczenia nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Jest on przeznaczony dla osób, które nie mogą liczyć na opiekę rodzica. ZUS wypłaci więc pieniądze tylko w przypadku udowodnienia przez beneficjentów prawa do ubiegania się o dodatek dla sieroty zupełnej.

ZOBACZ: Duża podwyżka rent i emerytur od 1 marca. Znamy szczegóły

Ze świadczenia mogą korzystać osoby, które otrzymują rentę rodzinną i nie mają obojga rodziców lub po śmierci matki, gdy ojciec był nieznany. Chodzi o osoby do 16. r.ż. i osoby uczące się do ukończenia 25 r.ż.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia z ZUS dla sieroty zupełnej?

Po marcowej waloryzacji, dodatkowe świadczenie dla sierot zupełnych znacząco wzrosło. Od 1 marca nie wynosi ono już 553,30 zł. Do osób uprawnionych trafia 620,36 zł.

W jaki sposób ubiegać się o pieniądze? Istotne jest to, że nie ma żadnych terminów, których nie można przekroczyć. Dokumenty należy przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w momencie wystąpienia okoliczności, które będą uprawniać daną osobę do uzyskania świadczenia.

ZOBACZ: Dodatek osłonowy 2024. Jak z niego skorzystać?



Zgodnie z przepisami o dodatek z ZUS może ubiegać się każda sierota zupełna. W przypadku, gdy para miała piątkę dzieci, każde z nich może otrzymać pieniądze z dodatkowego świadczenia należnego sierotom zupełnym. Nie ma również limitów osobowych na rodzinę oraz zależnych od świadczenia rentowego.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS, należy wypełnić formularz ERRD i wysłać go lub osobiście dostarczyć do dowolnej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo należy jeszcze dostarczyć dokumenty dotyczące rodziców.

ZOBACZ: 800 plus i dodatek dla osób z niepełnosprawnością. Co się zmieni w nowym roku?

Mogą to być ich akty zgonu lub akt zgonu matki i poświadczenie, że dane ojca nie są znane.

red. / polsatnews.pl