Z roku na rok Polacy muszą płacić coraz więcej za energię. Rosnące ceny spędzają im sen z powiek, ale dobrą wiadomością jest to, że mogą oni składać wnioski o dodatek osłonowy.

Kto może skorzystać z dodatku osłonowego?

Z tego świadczenia nie będą mogli jednak skorzystać wszyscy. Jednorazowe dofinansowanie przysługuje osobom, których gospodarstwa domowe ogrzewane są kotłem lub piecem na paliwo stałe, kuchnią węglową, kominkiem, kozą, piecokuchnią, trzonem kuchennym lub ogrzewaczem powietrza.

W wymogach, jakie muszą spełnić Polacy znalazło się także kryterium dochodowe. Limit w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2100 zł miesięcznie, a w gospodarstwach wieloosobowych 1500 zł miesięcznie na osobę. Należy pamiętać o tym, aby do dochodu nie doliczać trzynastki, czternastki, 800+ oraz zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Jaka wysokość dodatku osłonowego przysługuje beneficjentom?

Dodatek osłonowy może wynosić nawet 822 zł, ale nie jest to kwota jednakowa dla wszystkich uprawnionych osób. Wysokość dodatku zależy od źródła ogrzewania i ilości mieszkańców. W przypadku ogrzewania domu węglem i zgłoszenia tego faktu do CEEB świadczenie zostanie wypłacone w wyższej kwocie.

Wysokości dodatku osłonowego, jaki można otrzymać:

gospodarstwo jednoosobowe z dochodem 2100 zł miesięcznie - 228,80 - 268 zł ,

, gospodarstwo 2-3-osobowe z dochodem 1500 zł na osobę - 343,20 - 429 zł ,

, gospodarstwo 4-5-osobowe z dochodem 1500 zł na osobę - 486,20 - 607,75 zł ,

, gospodarstwa minimum 6-osobowe z dochodem 1500 zł na osobę - 657,80 - 822,24 zł.

Przekroczenie określonych progów dochodowych nie oznacza jeszcze, że nie ma możliwości otrzymania dodatku osłonowego. Obowiązuje bowiem zasada złotówka za złotówkę po przekroczeniu wyżej wymienionych kwot, a minimalna wypłata świadczenia to 20 zł. Ponadto w tym roku można jeszcze skorzystać z bonu energetycznego.

W jakim terminie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Można to zrobić w urzędzie gminy lub za pomocą platformy ePUAP. Pieniądze z dodatku osłonowego zostaną wypłacone do 30 czerwca 2024 roku.

Polsatnews.pl