Emerytury są w Polsce co roku waloryzowane - podnoszona jest ich wysokość, ze względu chociażby na inflację. W tym roku takie świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosły od piątku o 12,12 procenta. Oznacza to, że najniższa emerytura to teraz 1780,96 zł brutto.

Tyle samo wynosić będzie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz socjalna. Co istotne, aby otrzymywać więcej pieniędzy, nie trzeba składać żadnych dokumentów. Waloryzacja jest automatyczna.

ZOBACZ: Od lipca podwyżki cen prądu. Paulina Hennig-Kloska wskazała kwotę

- Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym tego roku. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł - wyliczył rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w rozmowie z PAP.

Waloryzacja emerytur i rent. Ile otrzymają Polacy od 1 marca?

Wiadomo też, że renta przysługująca za częściową niezdolność do pracy to teraz 1335,72 zł. Waloryzacja obejmuje także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, takich jak nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych czy zasiłki przedemerytalne.

Dzięki waloryzacji dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł, dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, a ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona. ZUS zapewnia

Emeryci i renciści, którzy 29 lutego odbierali świadczenia, dostaną list, z którego dowiedzą się, ile od teraz wynosi ich renta czy emerytura. Przesyłka pojawi się najwcześniej we kwietniu.

ZOBACZ: Krótszy tydzień pracy Polaków? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odpowiada

- Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS - dodał Paweł Żebrowski.

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego oraz mundurowego jest szacowany na ok. 43 mld zł.

ml / Polsatnews.pl