Papież Franciszek odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej na kobiecym oddziale więzienia Rabbia na północno-wschodnich obrzeżach Rzymu. W inauguracji Triduum Paschalnego 87-latek spotkał się z więźniarkami, a dwunastu z nich umył, wytarł i ucałował stopy.

Obrzęd ten nawiązuje do gestu Jezusa, który w trakcie Ostatniej Wieczerzy obmył nogi apostołom. - Jezus w ten sposób uświadamia nam to, o czym mówił: "Nie przyszedłem, by mi służono, ale by służyć" - powiedział papież.

Papież odprawił mszę w więzieniu dla kobiet

Franciszek zwrócił się także bezpośrednio do więźniarek, zapewniając, że Bóg im przebaczy. - Wszyscy mamy swoje małe lub duże porażki, każdy ma swoją własną historię. Ale Pan zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami i nigdy nie męczy się przebaczaniem - powiedział papież, cytowany przez Vatican News.

W mszy odprawionej na dziedzińcu zakładu karnego wzięły udział nie tylko więźniarki, ale także strażnicy, kapelani oraz urzędnicy. Pełniąca posługę w Rabbia, siostra Maria Pia Iammarino powiedziała, że wizyta papieża "pokazuje osadzonym, że są dla kogoś ważne i daje im nadzieję, że nie wszystko jest stracone".

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu odprawia mszę Wieczerzy Pańskiej poza Watykanem. Bywał w różnych zakładach karnych, szpitalach czy obozach dla uchodźców. W 2015 roku również pojawił się w więzieniu Rabbia, ale spotkał się zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Dopiero teraz obrzędy zostały poświęcone wyłącznie kobietom.