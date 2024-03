- Urzędnicy departamentu Funduszu Sprawiedliwości doprowadzili do wypłaty ponad 66 milionów złotych podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy. Działali w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował fundację Profeto - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej. Jak dodał, nikt nie przyznaje się do stawianych im zarzutów.

Jak dodał rzecznik PK, prok. Przemysław Nowak, wobec trojga zatrzymanych osób ws. Funduszu Sprawiedliwości - dwóch urzędników i beneficjenta - prokurator zawnioskuje o tymczasowe aresztowanie, które motywowane jest obawą matactwa.

Śledczy chcą też przeanalizować całość materiału w śledztwie dotyczącym Funduszu pod kątem uchylenia immunitetu politykom.

Zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja na 66 mln pod lupą śledczych

- Zarzuty postawiono pięciu osobom, czterem urzędnikom z Ministerstwa Sprawiedliwości, z departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jednemu przedstawicielowi beneficjenta funduszu, fundacji Profeto - wyjaśniał rzecznik PK. - Trzech z czterech urzędników, była dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości i dwóch specjalistów komisji konkursowej, otrzymali zarzuty w związku z tym, że doprowadzili do wypłaty ponad 66 milionów złotych podmiotowi, który nie spełniał wymogów formalnych ani merytorycznych do otrzymania tych pieniędzy - wyjaśniał dalej prokurator. - Działali w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot - doprecyzował rzecznik, wskazując na szefa fundacji Profeto.

Jak dodał prok. Nowak "wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny". Podobnie wyraził się również o wcześniejszych działaniach organów wymiaru sprawiedliwości - Wcześniej nie starano się tej sprawy rzetelnie prowadzić - stwierdził rzecznik PK.

- Ci urzędnicy w dokumentacji poświadczali nieprawdę, co do tego, że spełniono warunki formalne do uzyskania tych pieniędzy - wyjaśniał rzecznik i dodał, że w sposób świadomy "podwyższano również ocenę dotyczącą kwestii merytorycznych w taki sposób, aby na papierze ten podmiot spełniał wymagania".

Prokurator Nowak oświadczył, że o popełnienie przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości prokuratura podejrzewa aktualnie siedem osób. - Dwóm osobom postawiliśmy zarzut wcześniej, o czym nie informowaliśmy, w tym zakresie, ze względu na dobro śledztwo, nic nie powiem - oznajmił rzecznik i odniósł się też do sprawy samego duchownego. - Michał O., działając w porozumieniu z urzędnikami doprowadził do wypłaty środków, nie mając zamiaru realizować (inwestycji - red.) w taki sposób, jak to przedstawiał - stwierdził rzecznik.

Teczki w domu Zbigniewa Ziobry. "Nie informuje się o przeszukaniu wcześniej"

Rzecznik prokuratury odniósł się też do prowadzonych na zlecenie śledczych przeszukań w domach polityków, m.in. Zbigniewa Ziobry, który stwierdził, że naruszono prawo, nie próbując się z nim skontaktować i uprzedzić o planowanym przeszukaniu.

- Nigdy się nikogo nie informuje o przesłuchaniu wcześniej, bo inaczej ta czynność byłaby bezprzedmiotowa - stwierdził rzecznik. - Jeśli nie ma nikogo, to wchodzi się siłą. Kontakt ze Zbigniewem Ziobrą był bezcelowy, według naszych informacji przebywał zagranicą. W przeszukaniach uczestniczył jego pełnomocnik - dodał prok. Nowak.

W domu byłego ministra sprawiedliwości znaleziono teczki z aktami dotyczącymi postępowania przygotowawczego "w sprawie śmierci jego taty". - Był to oryginał aktu nadzoru, zarchiwizowany, sprzed lat - mówił Nowak, dodając, że nie chce oceniać, czy "oryginały aktu nadzoru powinny być w domu Ziobry". - Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze - stwierdził.

Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku w klinice kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - w sprawie jego zgonu prowadzone były śledztwa, rodzina składała kolejne oskarżenia ws. lekarzy zajmujących się ojcem byłego ministra sprawiedliwości.

Według prok. Nowaka przeszukanie domy Zbigniewa Ziobry realizowane było z zachowaniem "wyjątkowej staranności i dobrej woli", nadzorowane były przez prokuratora, a w środę "realizowane pod obecność gospodarza", który we wtorek wieczorem pojawił się w domu w Jeruzalu.

Przeszukania domów polityków. Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Od wtorku funkcjonariusze ABW przeszukują mieszkania należące do polityków prawicy w związku z nieprawidłowościami w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie trwa od lutego, służby wkroczyły m.in. do nieruchomości Dariusza Mateckiego, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Do domu tego ostatniego ABW dostało się, wyłamując drzwi. Lider Suwerennej Polski twierdzi, że nikt nie kontaktował się z nim, ani jego rodziną, by uzyskać dostęp do budynku.

W wyniku tych działań prowadzonych na zlecenie Prokuratury Krajowej we wtorek zatrzymano pięć osób. Cztery z nich to urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości związani z Funduszem Sprawiedliwości - trzech z nich usłyszało zarzuty. Piąta osobą jest beneficjent dotacji - ks. Michał O., były egzorcysta i szef fundacji Profeto, któremu zarzuca się przekroczenie uprawnień i wyrządzenie szkody majątkowej.

Fundacji przyznano miliony złotych dotacji. Ksiądz usłyszał zarzuty

Kierowana przez ks. Michała O. organizacja założyła centrum pomocy ofiarom przemocy - ośrodek Archipelag - na który Ministerstwo Sprawiedliwości miało przyznać blisko 100 milionów złotych dotacji właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Powstają w nim jednak m.in. studia radiowe i telewizyjne, co wzbudza kontrowersje. Jak jednak wyjaśnił w środę rzecznik prokuratury, wypłacono kwotę 66 mln zł, pozostała część dotacji została wstrzymana.

- Ogromne pieniądze, bo całość tych kwot miała sięgać ponad 100 mln zł przekazano do podmiotu, który wcześniej takiego ośrodka nie prowadził - mówił Polsat News były szef NIK i senator KO Krzysztof Kwiatkowski.