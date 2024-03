"Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, odnosząc się do wtorkowej akcji przeszukania w domach polityków.

Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała, że w różnych miejscach na terenie kraju na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości doszło do przeszukań. Służby pojawiły się m. in. w domu b. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Jak przekazał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak, ws. Funduszu Sprawiedliwości zatrzymano cztery osoby: trzech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz jedną osobę, która jest beneficjentem funduszu.

- Żadna osoba dzisiaj zatrzymana nie była objęta immunitetem - dodał Nowak.

Przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry i innych. Komentarz ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że funkcjonariusze "realizują czynności zatrzymania osób oraz przeszukania kilkudziesięciu miejsc zamieszkania osób fizycznych i siedzib podmiotów gospodarczych. Przedmiotowe czynności zlecone zostały w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez śledczych z Prokuratury Krajowej w Warszawie".

ZOBACZ: Szef MSWiA o przeszukaniu w domu Zbigniewa Ziobry: Nie ma już "kasty bezkarnych"

Spraw dotyczy "przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych".



Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w komunikacie dodaje, że "osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji prokuratury, która będzie podejmować decyzje co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych".