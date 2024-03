ABW poinformowała w środę, że kontynuuje rozpoczęte dzień wcześniej działania w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Służby przeszukują mieszkania należące do polityków, którzy mogą mieć związek z nieprawidłowościami. Funkcjonariusze wkroczyli m.in. do nieruchomości należących do Dariusza Mateckiego, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego czy Zbigniewa Ziobry.

Według doniesień medialnych w środę ma dojść do przeszukania kolejnej nieruchomość Ziobry przy ul. Nowoursynowskiej w Warszawie.

Przeszukanie nieruchomości Ziobry. "To pytanie do rzecznika"

Dziennikarze dopytywali ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o wtorkowe przeszukanie domu jego poprzednika. - To jest pytanie do prokuratury i rzecznika Prokuratury Krajowej - powiedział.

Ziobro po przeszukaniu zarzucił służbom, że nikt do niego nie zadzwonił - a jak zaznaczył - powinien zostać o tym poinformowany.

- Chciałbym podkreślić, że ja sprawuję ogólny nadzór nad działaniem prokuratury, jeżeli chodzi o różne czynności służbowe dokonywane w związku z prowadzonymi postępowaniami - tłumaczył Bodnar, który nie odniósł się do słów Ziobry.

- Na tym polega ta zmiana, która odbywa się w Polsce, że to właśnie nie Prokurator Generalny opowiada o szczegółach dotyczących postepowania - dodał.

"Prokuratura miała prawo dokonać tych czynności"

Minister wyjaśniał dziennikarzom, że nie sprawuje osobistej kontroli nad działaniami związanymi z przeszukaniami mieszkań polityków. - Został powołany zespół śledczy, który zajmuje się kwestią Funduszu Sprawiedliwości. Tym zespołem kieruje pani prokurator Marzena Kowalska, ten zespół prowadzi swoje czynności, czyli odbywa się wszystko zgodnie z tym, jak to było przewidziane - mówił.

Bodnar przekazał nie obawia się zażaleń związanych z przeszukaniem. Uważa też, że w tym przypadku poselski immunitet nie może wstrzymać działań służb. - Jeżeli jest to niezbędne do zdobycia kwestii związanych z pozyskiwaniem dowodów, to można dokonywać przeszukań tego typu siedzib - dodał.

- Prokuratura miała prawo dokonać tych czynności, które zostały dokonane - skwitował działania w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.