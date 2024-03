13-letni Michał pierwszy raz został zakwalifikowany do transplantacji serca w 2022 roku z powodu wrodzonej choroby mięśnia sercowego - kardiomiopatii restrykcyjnej.

Chłopiec pierwszą transplantację przeszedł w październiku 2022 roku. Po kilku miesiącach od operacji przeszczepione serce zaczęło pracować gorzej. Niewydolność przeszczepionego serca jest bowiem jednym z powikłań po transplantacji.

ZOBACZ: Przełomowe osiągnięcie amerykańskich chirurgów. Przeszczepili pacjentowi świńską nerkę

Zmiany rozwijają się w czasie, do skrajnej niewydolności dochodzi najczęściej po kilku latach od transplantacji. U Michała ten proces postępował jednak znacznie szybciej.

- W maju 2023 roku zauważyliśmy znaczne zmiany w naczyniach wieńcowych, przeszczepione serce przestało się prawidłowo kurczyć, obserwowaliśmy niską frakcję wyrzutową. Mimo wprowadzonego leczenia, niewydolność serca postępowała - powiedział dr Arkadiusz Wierzyk kardiolog z Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

- Było gorzej niż przed pierwszą transplantacją. Musiałam Michałowi ubierać buty, bo on się tak bardzo męczył - powiedziała Polsat News matka chłopca.

Pierwszy tego typu zabieg w Polsce

Szansą na uratowanie życia Michała było wszczepienie mechanicznego wspomagania krążenia lub kolejna transplantacja. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu zdecydowali się na to drugie rozwiązanie. Był to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Do tej pory retransplantację były wykonywane w Polsce jedynie u osób dorosłych.

Michała do zabiegu zakwalifikowano na początku 2024 roku. Po kilku tygodniach udało się znaleźć odpowiedniego dawcę. Ponowną transplantację przeprowadził zespół kardiochirurgów z Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci: dr Joanna Śliwka, dr Szymon Pawlak, lek. Monika Żurek.

ZOBACZ: Pierwsza taka operacja. Do zabiegu wykorzystano Apple Vision Pro

- Każda reoperacja jest trudna. Pacjent jest po ciężkiej operacji kardiochirurgicznej, podczas której już wcześniej jego chore serce było usuwane i jako kardiochirurdzy mamy mniej dostępnych tkanek, aby wykonać ponowne zespolenia naczyń. Dodatkowo pacjent, który od pierwszej transplantacji przyjmuje leki immunosupresyjne, jest bardziej narażony na groźne infekcje i powikłania – wyjaśniła dr Joanna Śliwka, która przeprowadziła retransplantację serca Michała.

Czeka go rehabilitacja

W środę chłopiec wyszedł ze szpitala. Czeka go teraz rehabilitacja, która zasadniczo nie różni się od postępowania w przypadku pierwszej transplantacji.

13-latek pozostaje pod opieką zespołu specjalistów, w tym kardiologów, fizjoterapeutów, psychologa. Musi przyjmować leki według ściśle określonego harmonogramu i wykonywać badania kontrolne poziomu leków immunosupresyjnych.

ZOBACZ: "Interwencja". Kilka operacji i żadnej poprawy. Pan Tomasz boi się amputacji stopy

Według ścisłego harmonogramu wykonywana jest biopsja serca i badania immunologiczne, dzięki którym lekarze monitorują ewentualne odrzucenie przeszczepionego narządu i mogą wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Koordynator programu transplantacji serca w Śląskim Centrum Chorób Serca dr Szymon Pawlak przypomniał na konferencji prasowej, że przeszczepione serce nie jest dane pacjentowi na zawsze, ponieważ przeciętny czas życia organu po transplantacji wynosi 20-30 lat.

Od 2006 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonano 10 ponownych transplantacji serc, w tym jedną u pacjenta poniżej 18 roku życia. Retransplantacje u dzieci to jedne z najrzadziej wykonywanych zabiegów kardiochirurgicznych. Na świecie stanowią około 3 procent wszystkich transplantacji serca u dzieci.