Zespół chirurgów z Massachusetts General Hospital w amerykańskim Bostonie przeprowadził pierwszy na świecie udany przeszczep świńskiej nerki żywemu człowiekowi. Zmodyfikowany genetycznie zwierzęcy organ otrzymał 62-letni pacjent cierpiący na schyłkową niewydolność nerek. Placówka poinformowała w komunikacie, że mężczyzna wraca do zdrowia i wkrótce ma zostać wypisany do domu.

Osiągnięcie amerykańskich chirurgów jest przełomowe. Dotychczas świńskie nerki były przeszczepiane jedynie pacjentom z martwicą mózgu. Historyczny zabieg w Massachusetts General Hospital trwał cztery godziny i został przeprowadzony w sobotę. W czwartek szpital poinformował, że procedura się powiodła.

Jak wytłumaczono, w trakcie operacji 62-letniemu pacjentowi ze schyłkową niewydolność nerek przeszczepiono organ pobrany od świni i zmodyfikowany genetycznie w celu usunięcia genów szkodliwych i dodania pewnych genów ludzkich.

Dla operowanego mężczyzny nie był to pierwszy przeszczep, ponieważ w 2018 roku otrzymał ludzką nerkę. Po pięciu latach zaczęła ona jednak zawodzić, a on ponownie trafił do szpitala. Wówczas zdecydował się poddać przełomowemu zabiegowi. Jak wytłumaczył, zrobił to nie tylko z myślą o swoim zdrowiu, ale także by "zapewnić nadzieję tysiącom ludzi, którzy potrzebują przeszczepu, aby przeżyć".

Procedura zakończyła się sukcesem. 62-latek dochodzi obecnie do siebie i wkrótce ma zostać wypisany ze szpitala do domu.

Członkowie zespołu, który przeprowadził historyczny zabieg, mają nadzieję, że ich sukces będzie przełomem w medycynie. Chronicznym problemem osób wymagających przeszczepu jest bowiem niedobór organów. W samym Massachusetts General Hospital na nową nerkę ponad 1400 osób. Lekarze mają nadzieję, że niedługo się to zmieni.

"Procedura ta stanowi kamień milowy w dążeniu do zapewnienia pacjentom łatwiej dostępnych narządów" - przekazał szpital w komunikacie.

- Mamy nadzieję, że to podejście do przeszczepów zapewni ratunek milionom pacjentów na całym świecie, którzy cierpią z powodu niewydolności nerek - podreślił dr Tatsuo Kawai, członek zespołu, który przeprowadził operację.