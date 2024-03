- Na czele zespołu śledczych badających nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości stoi Marzena Kowalska, co do której umiejętności i kompetencji Zbigniew Ziobro miał kiedyś pełne zaufanie - powiedział w rozmowie z Polsat News Krzysztof Kwiatkowski. Senator KO zwrócił uwagę na wątek fundacji Profeto, której "założyciel jest znany z tego, że wypędzał diabła salcesonem".

Od rana informujemy o działaniach ABW, która zatrzymała cztery osoby oraz przeszukała kilkadziesiąt miejsc w związku z śledztwem Prokuratury Krajowej, dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o nieprawidłowości w Fundusz Sprawiedliwości.

Krzysztof Kwiatkowski o akcji ABW. Wskazuje na prokurator Marzenę Kowalską

- Muszę przypomnieć, że najpierw NIK przeprowadziła kontrolę ws. Fundusz Sprawiedliwości i skierowała wniosek do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Został wówczas powołany specjalny zespół śledczy, który tę sprawę wyjaśnia. Na czele stanęła Marzena Kowalska, co do której umiejętności i kompetencji Zbigniew Ziobro miał pełne, 200-procentowe zaufanie - stwierdził Krzysztof Kwiatkowski, senator KO, były prezes NIK i minister sprawiedliwości, poproszony o komentarz przez Polsat News.

ZOBACZ: Przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry i polityków. "To najście"

Senator dodał, że w czasie "pierwszej kadencji rządów PiS, gdy Zbigniew Ziobro był prokuratorem generalnym, Marzena Kowalska była szefową najważniejszej prokuratury w apelacyjnej w kraju, czyli tej w Warszawie". Doprecyzował, że "a dziś ona kieruje zespołem Prokuratury Krajowej ws. Funduszu Sprawiedliwości".

- W wyniku działań tego zespołu śledczy dochodzą do wniosku, że musi nastąpić przeszukanie, czyli próba odnalezienia dokumentów związanych z nieprawidłowościami w przekazywaniu pieniędzy z Funduszy Sprawiedliwości - i wstępnie słyszymy - związanych z podmiotami powiązanymi m.in. z Suwerenną Polską i finansowaniem celów politycznych, a nie celów związanych np. z pomocą ofiarom przestępstw, do czego Fundusz Sprawiedliwości, niegdyś powoływałem jako minister sprawiedliwości - mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Przeszukania w Suwerennej Polsce a śledztwo dot. Funduszu Sprawiedliwości

Dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski zapytał o wskazany przez Patryka Jakiego wątek ośrodka Archipelag, do którego miały trafić pieniądze z Fundusz Sprawiedliwości. Jak tłumaczył europoseł, "powstający ośrodek znanego ks. Olszewskiego tworzy w pionierski sposób miejsce dla setek osób pokrzywdzonych przemocą. (..) Cała dotacja jest skierowana na ten projekt. Nie ma żadnych kosztów pobocznych". Patryk Jaki przekonywał, że "wyrok w tej sprawie już dawno wydały media. A w obronie ośrodka stawało wiele osób, w tym zespół Konferencja Episkopatu Polski."

- W tej sprawie słyszeliśmy o kilku rzeczach. Daje do myślenia informacja, że czynności mogą obejmować Dariusza Mateckiego, słyszeliśmy o milionach zł przekazywanych z Funduszu Sprawiedliwości o fundacji powiązanej z panem posłem i realizacji celów politycznych, a nie związanych z pomocą ofiarom przestępstw - ocenił Kwiatkowski.

Wielka akcja ABW. O co chodzi z fundacją Profeto?

Mówiąc o fundacji Profeto senator przypomniał, że jej "założyciel jest znany w sposób szczególny z tego, że wypędzał diabła salcesonem". - Ogromne pieniądze, bo całość tych kwot miała sięgać ponad 100 mln zł przekazano do podmiotu, który wcześniej takiego ośrodka nie prowadził. Dziś prokuratura to wyjaśnia. Sprawdza czy osoby mające powiązanie ze sprawą, podejmujące decyzje, nadzorujące Fundusz, czy w ich dyspozycji są jakieś dokumenty związane z podejmowaniem decyzji. Stąd czynności z byłym prokuratorem Ziobrą i z jego wiceministrami, którzy nadzorowali Fundusz. Wchodzi się wówczas do pomieszczenia, żąda wydania dokumentów od domowników, jeżeli ich nie ma lub oni tych dokumentów nie wydają, następuje przeszukanie domu czy innego pomieszczenia - stwierdził Kwiatkowski.

Prezesem wspomnianej fundacji Profeto jest były egzorcysta ks. Michał Olszewski, o którym zrobiło się głośno w związku z kontrowersyjnym wypędzaniem "demonów wegetarianizmu" przy pomocy salcesonu. Duchowny opisał to w swojej książce "Być jak Hiob".

ZOBACZ: Szef MSWiA o przeszukaniu w domu Zbigniewa Ziobry: Nie ma już "kasty bezkarnych"

Odnosząc się do przeszukania domu Zbigniewa Ziobry senator Kwiatkowski zaznaczył, że "immunitet przynależy danej osobie, posła nie można np. przeszukać, ale immunitet nie jest przypisany do miejsca zamieszkania czy przebywania parlamentarzysty".

Przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry. Kim jest prokurator Marzena Kowalska?

W rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowski Wojciech Dąbrowski powrócił do wątku stojącej na czele zespołu badającego możliwe nieprawidłowości w Fundusz Sprawiedliwości Marzeny Kowalskiej. Przypomniał słowa Patryka Jakiego, który ocenił, że to "neoprokurator", wybrana do PK w sposób nielegalny, "więc wszystkie jej decyzje są nieważne".

ZOBACZ: Służby u Zbigniewa Ziobry. Przeszukania także u innych polityków

- Trudno mi oceniać jedną z najbliższych w przeszłości współpracownic Zbigniewa Ziobro, którą wielokrotnie chwalił za profesjonalizm. To on wielokrotnie podkreślał, że to jedna z najbardziej profesjonalnych prokuratorów - skomentował Kwiatkowski.