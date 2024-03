Patryk Jaki: Służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry

Patryk Jaki twierdzi, że służby "włamały" się do do Zbigniewa Ziobry. Polityk Suwerennej Polski w swojej relacji napisał o "gangsterskim działaniu". Mamy stanowisko Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Patryk Jaki w mediach społecznościowych wskazał, że w sprawie chodzi o Fundusz Sprawiedliwości.

- Na polecenie prokuratorów z zespołu II, powołanego zarządzeniem prokuratora generalnego w Prokuraturze Krajowej, trwają czynności przeszukania w postępowaniu dotyczącym oceny prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości - przekazała polsatnews.pl rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak.

"W sprawie ma chodzić o Fundusz Sprawiedliwości i dotacje dla ośrodka Archipelag. Celem funduszu jest pomaganie pokrzywdzonym. Powstający ośrodek znanego ks. Olszewskiego tworzy w pionierski sposób miejsce dla setek osób pokrzywdzonych przemocą. Ofiary z dziećmi w Archipelagu oddziela się od sprawców i daje kompleksowe poczucie pomocy i opieki. Tworzy możliwość terapii, warsztatów oraz innej pomocy, dającej rozpocząć życie na nowo. Cała dotacja jest skierowana na ten projekt. Nie ma żadnych kosztów pobocznych" - napisał w X Jaki.

"Cała akcja wynika z tego, że dotacja ma być rzekomo "niecelowa", bo środki mogą dostawać tylko lewackie organizacje, a nie pomagający od lat ludziom księża. W tej samej sprawie rano Bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego" - dodał Jaki.

"Sposób w jaki dziś włamują się do domu Z.Ziobry, i to co robią, to czyste gangsterstwo. Będziemy żądali specjalnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości w tej sprawie" - pisał dalej europoseł.

Wkrótce więcej informacji