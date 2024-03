- W wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia na czele której stoi Donald Tusk to było najście na dom parlamentarzystów, w tym śmiertelnie chorego Zbigniewa Ziobry, a więc mamy do czynienia już z kreacją kolejnej sprawy, która grozi wolności Polski - powiedział Mariusz Błaszczak podczas konferencji w Sejmie.

"To było najście". Opozycja reaguje na przeszukanie domu Ziobry

Jak dodał polityk "nie chodzi o Ziobrę, a o metody działania". - Prokuratura przejęta przez koalicję 13 grudnia powołała prokuratorów nielegalnie łamiąc prawo i ci prokuratorzy właśnie wykonują polecenia, jakie otrzymali - mówił były minister obrony.

- Rząd Tuska kieruje się zasadą chleba i igrzysk tylko że chleba państwo nie dostaniecie (…) Więc są tylko igrzyska, a te igrzyska to jest brutalny atak na byłych ministrów obecnych parlamentarzystów - mówił Michał Wójcik.

- Sposób w jaki dzisiaj od godziny 6 rano prowadzone są czynności - właściwie można powiedzieć cała operacja rządu Tuska przeciwko opozycji - jest to haniebne - dodał polityk i powiedział, że czegoś takiego w historii nie było. - Prowadzone są przeszukania u Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego - kontynuował.

Dzieciom Ziobry zabrano telefony i iPady

Wójcik powiedział, że w przypadku Ziobry "dokonano włamania" - Zniszczone drzwi, wyłamano te drzwi i nikt nie poinformował pana Ziobry o tym, że będą takie działania - powiedział polityk Suwerennej Polski.

- Zabrano telefony i iPady dzieciom Ziobry - przekazał Wójcik. Dodał, również, że służby przeszukały dom teściów byłego prokuratora generalnego. - Co to jest za bandytyzm? W jaki sposób to jest zrobione? Gdzie są przepisy? Gdzie jest praworządność? - pytał.

Jacek Ozdoba dodał, że to nie są standardy demokratycznego państwa, a podobne "działanie są podejmowane wobec ludzi, którzy prowadzą kartele narkotykowe czy terrorystów a nie osób, które sprawowały najważniejsze funkcje w kraju". - Nie było żadnej formalnej przyczyny do tego żeby do domu posłów i byłych ministrów przychodziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która realizuje zadania niezgodnej z prawem prokuratury - stwierdził polityk.

- My dziś wysadziliśmy wszystkie bezpieczniki - dodał.

Następnie głos zabrał Jan Kantar, który zwrócił się z apelem do Tuska i Bodnara. - Choćbyście wysłali 1 tys. atletów, którzy zjedliby 1 tys. kotletów i nie wiadomo, w jaki sposób by się wytężali, to my się nie damy zastraszyć. Będziemy mówili o tym że jesteście rządem obiboków - zadeklarował.

Wkrótce więcej informacji.