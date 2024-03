Papież Franciszek po raz pierwszy nie wygłosił homilii w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra, co wywołało kolejne pytania o jego stan zdrowia. Lekarz głowy Kościoła uważa, że "chwile zmęczenia" papieża są normalne i adekwatne do jego wieku. - Ma dolegliwości 87-latka - stwierdził.

W Niedzielę Palmową papież Franciszek odprawiał mszę świętą dla dziesiątek tysięcy osób zebranych na Placu Świętego Piotra. Jednakże podczas nabożeństwa pominął czytanie homilii. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, szczególnie podczas tak ważnego dla katolików dnia, jakim jest Niedziela Palmowa.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Głos zabrał jego lekarz

Po tym wydarzeniu wierni zaczęli się martwić o stan zdrowia papieża Franciszka. - Ojciec Święty ma się dobrze, adekwatnie do swojego wieku. Ma epizodyczne trudności w oddychaniu w najzimniejszych okresach, także z powodu wcześniejszej operacji płuc, którą przeszedł wiele lat temu - powiedział w rozmowie z "Corriere della Sole" Sergio Alfieri, lekarz, który w ciągu ostatnich trzech lat dwukrotnie operował papieża.

- To normalne, że ma chwile osłabienia. Nic mi nie wiadomo o sytuacji, która mogłaby niepokoić - zaznaczył.

- Nie widuję go codziennie, ale zapewniam, że nie ma żadnych szczególnych chorób. Przechodzi okresowe kontrole - podkreślił. Zdaniem papieskiego medyka "Ojciec Święty ma głowę 60-latka i udaje mu się nas wyprzedzać, samodzielnie i bezproblemowo rządząc Państwem Watykańskim".

Jak dodał "Ma jednak, jak to zwykle bywa, dolegliwości 87-latka". - Na ogół prowadzą spokojniejsze życie, siedząc w domu przed telewizorem. On nie może sobie na to pozwolić. I tak naprawdę nie nie rezygnuje prawie z żadnego obowiązku - podsumował.

Kłopoty zdrowotne papieża Franciszka

Przez ostatni miesiąc papież zmagał się z przedłużającym się przeziębieniem i często rezygnował z czytania tekstów wystąpień z powodu kłopotów z głosem.

24 lutego Watykan poinformował, że 87-letni papież ma "lekkie objawy grypowe". Potem on sam przyznał podczas jednej z audiencji, że choruje na zapalenie oskrzeli. Był także w szpitalu na badaniach, by wykluczyć komplikacje płucne.

W związku problemami zdrowotnymi katechezy czy przemówienia odczytywali jego współpracownicy. Możliwe więc, że ominięcie homilii przez głowę Kościoła było spowodowane problemami zdrowotnymi.