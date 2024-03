Papież Franciszek zapewnił w swojej autobiografii, że nie ma powodów do rozważania zakończenia swojej posługi jako Biskup Rzymu. Podkreślił jednak, że może do tego dojść w przypadku ciężkiego pogorszenia się jego zdrowia. Na taką okoliczność podpisał już wcześniej list z rezygnacją.

Wkrótce ukaże się autobiografia papieża Franciszka. Z tej okazji włoski dziennik "Corriere Della Serra" opublikował przedpremierowo kilka zawartych w niej wątków m.in. podejście głowy Kościoła do abdykacji.

Papież zaznaczył, że posługę Piotrową traktuje jako dożywotnią i nie widzi możliwości jej porzucenia. Jednak sytuacja zmieniłaby się, gdyby doszło do "poważnych niedomagań fizycznych". "W takim przypadku już na początku pontyfikatu podpisałem list z rezygnacją, który jest złożony w Sekretariacie Stanu" - poinformował papież.

Papież o abdykacji: Nie mam poważnych powodów

Jak dodał, gdyby tak się stało, nie nazywałby siebie "papieżem emerytem" a "emerytowanym biskupem Rzymu". Franciszek ma również plan na to, co chciałby wówczas robić. "Przeniósłbym się do bazyliki Matki Bożej Większej, by znów być spowiednikiem i udzielać komunii chorym" - zdradził.

Podkreślił jednak, że jest to "odległa hipoteza", ponieważ nie ma w tej chwili "aż tak poważnych powodów, by myśleć o rezygnacji".

"Być może przez lata ktoś miał nadzieję, że prędzej czy później, być może po hospitalizacji, wygłoszę takie oświadczenie, ale nie ma takiego ryzyka: dzięki Panu, jestem w dobrym zdrowiu i, jeśli Bóg pozwoli, zrealizuję jeszcze wiele projektów" - zapewniła głowa kościoła katolickiego w swojej książce.

Problemy zdrowotne papieża Franciszka powróciły

Papież Franciszek nadal zmaga się z problemami zdrowotnym. Podczas niedawnego spotkania z wiernymi na placu św. Piotra po raz kolejny zrezygnował z odczytania katechezy. Podczas mowy miał osłabiony głos oraz często pokasływał.





To trzecia audiencja z rzędu, kiedy papież nie odczytał katechezy osobiście. Nowe kłopoty zdrowotne papieża zaczęły się pod koniec lutego. Stolica Apostolska poinformowała wówczas, że "ma lekki stan grypowy" i z tego powodu profilaktycznie odwołał kolejne audiencje. Przed rokiem biskup Rzymu był hospitalizowany z powodu problemów z oddychaniem oraz sercem.