John Aquilino, szef Dowództwa Indo-Pacyfiku zeznawał w środę przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów. Wojskowy poinformował, że mimo problemów gospodarczych w Chinach, w ostatnich latach o 16 proc., czyli o 223 miliardy dolarów, wzrósł ich budżet na obronność.

- Wskazuje to na to, że trzymają się ambicji, aby być gotowym do inwazji na Tajwan do 2027 roku - powiedział. Zdaniem wojskowych prezydent Xi Jinping może planować ponownie zjednoczyć Tajwan z Chinami kontynentalnymi za pomocą siły.

Chiny zaatakują Tajwan? Amerykanki dowódca alarmuje

Od 2020 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza włączyła do swojego arsenału ponad 400 samolotów myśliwskich i 20 dużych okrętów wojennych, jednocześnie podwajając liczbę rakiet balistycznych i pocisków manewrujących.

ZOBACZ: Chiny ostrzegają USA ws. wsparcia Tajwanu. "Igranie z ogniem"

- Chiny budują swój arsenał wojskowy i nuklearny na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej - skomentował dowódca.

Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i nigdy nie wyrzekły się użycia siły w celu podporządkowania go sobie. Zajęcie wysp może umożliwić przejęcie kontroli nad drogą morską z gigantycznym ruchem obecnym na Morzu Wschodniochińskim.

ZOBACZ: Chiny: Pekin ostrzega Tajwan po wizycie Caj Ing-wen w Kalifornii. "Gotowość do ochrony suwerenności"

Tajwan ściśle współpracuje z USA. Dwa lata temu po raz pierwszy od 25 lat na wyspy przejechał speaker Izby Reprezentantów. Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że wizyta Nancy Pelosi poważnie szkodzi pokojowi i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej, oraz "ma poważny wpływ na polityczne podstawy stosunków Chiny-USA i poważnie narusza suwerenność i integralność terytorialną Chin".