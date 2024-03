Protesty rolników 20 marca ruszyły. Mapa utrudnień

W środę rolnicy po raz kolejny wyjadą na ulice. Ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Protesty rolników. Gdzie ustawiono blokady?

W województwie kujawsko-pomorskim zablokowane są drogi DK 80 (odcinek Bydgoszcz–Toruń, m. Strzyżawa), S5 (w. Maksymilianowo-w. Bydgoszcz Zachód, m. Tryszczyn), DK10 (odcinek Bydgoszcz-Toruń, m. Przyłubie), DK25 (odcinek Koronowo-Bydgoszcz, m. Tryszczyn). Utrudnienia potrwają 24 godziny. Policja wyznaczyła w tych miejscach objazdy.

Na Mazowszu rolnicy rozpoczęli blokadę rond w powiecie legionowskim: w Jabłonnie (na granicy z Warszawą) na DK61 oraz w Nieporęcie - skrzyżowanie DW631 z DW633. Protestujący zapowiedzieli również, że zebrani w Kałuszynie ruszą do Zakrętu w powiecie mińskim. Tam również zablokują rondo.

Rolnicy planują także protest w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą drogą krajową numer 2 i 92 przez Kałuszyn i Mińsk Mazowiecki do Zakrętu.

Demonstracje na Mazowszu mają potrwać do godz. 19.

Rolnicy protestują. Mapa protestów

Rano w Wielkopolsce wstrzymano ruch na drodze ekspresowej S5 między Kościanem a Mosiną. Blokada ma potrwać 14 godzin. Trasa S5 i S11 ma być nieprzejezdna od węzła Kościan-Północ do węzła Poznań–Ławica.

Z kolei na autostradzie A2, na odcinku między węzłami Komorniki i Poznań Zachód, w związku z rolniczym protestem, zamknięty został zjazd z A2 na S5. W Słupcy rolnicy zablokowali ciągnikami zjazdy i wjazdy na autostradę A2. GDDKiA informuje, że główna trasa jest przejezdna.

Rolnicy planują zablokować autostradę A2 także w Strykowie pod Łodzią.

Na Podkarpaciu utrudnienia są spodziewane od godziny 8 do 18 pod Rzeszowem - na węźle Sokołów Małopolski. Tam droga ekspresowa S19 i droga wojewódzka numer 875 mają być nieprzejezdne w obu kierunkach.

Protesty rolników w większych miastach

Rolnicy wyjdą na ulice także dużych miast. W Łodzi od godz. 10 do 19 nieprzejezdne ma być skrzyżowanie Szczecińskiej z Aleksandrowską, a pod miastem trasa Kurowice, Wola Rakowa, autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada.

W Gdańsku protest rozpocznie się na placu Solidarności. Od około 11 uczestnicy zamierzają przemieszczać się ulicami Nowomiejską, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńską, Okopową przed urząd wojewódzki. Tam mają manifestować do godz. 16.

Z kolei w Katowicach od godziny 5 do godz. 19 utrudnienia mają występować w okolicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zablokowane mają być ulice: Jagiellońska, Reymonta i Ligonia, zaś na ulicy Francuskiej przy skrzyżowaniu z Jagiellońską ruch będzie odbywał się cyklicznie.

W okolicy Wrocławia do utrudnień może dojść w Kobierzycach, Cesarzowicach, Małuszowie, Kątach Wrocławskich i Jordanowie Śląskim.

Artykuł aktualizowany.

