Starcie z policją na proteście rolników. "My do was z sercem"

Protestujący rolnicy pieszo weszli na drogę S8 w Sycowie. Zarzucają policji, że ta uniemożliwiła im blokadę drogi. - Ten strajk jest legalny, będziecie łamać prawo - mówił do funkcjonariuszy jeden z demonstrantów. - My do was z sercem, a wy do nas z pałkami. Serce się kroi - wtórował mu inny z rolników.

W środę w całym kraju rolnicy ponownie wyszli na ulice. Demonstranci blokują drogi domagając się odstąpienia od przepisów Zielonego Ładu czy uszczelnienie granic przed napływem produktów spoza UE. W całym kraju zaplanowano ponad 580 protestów, w których może wziąć udział blisko 70 tys. osób.

Na drodze ekspresowej S8 na węzłach w Sycowie rolnicy pieszo weszli na trasę. Twierdzą, że policja uniemożliwiła im blokadę drogi ciągnikami. Doszło do wymiany zdań między protestującymi a funkcjonariuszami.

"My do was z sercem". Rolnicy mają żal do policji

Na nagraniu udostępnionym przez farmer.pl. w mediach społecznościowych widać grupę rolników, która rozmawia z policjantami. Drogi za nimi pilnują funkcjonariusze oddziału prewencji, wyposażeni m.in. w kaski, kamizelki i pałki.

- Po co na pokojowy strajk przyjechała policja interwencyjna? - pytał jeden z protestujących rolników na nagraniu.

- Ten strajk jest legalny, będziecie łamać prawo, powstrzymując nas od wejścia na drogę i odpowiecie jako policja, mundur będzie znowu szargany - apelował do funkcjonariuszy rolnik.

Do dyskusji włączył się także inny protestujący. - My do was z sercem, a wy do nas z pałkami. Serce się kroi - mówił do policjantów.

Droga S8 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach - Wrocławia i Warszawy.

Protest rolników. Blokady dróg i korki

Rolnicze protesty, które od kilku dni mają miejsce w Polsce i innych krajach UE polegają głównie za blokadach lub powolnych przejazdach kolumn ciągników na drogach dojazdowych do dużych miast oraz trasach szybkiego ruchu.

W wielu miejscach rolnicy zgromadzili się już o poranku. Tutaj sprawdzisz, gdzie dokładnie występują utrudnienia dla kierowców.