Protestujący rolnicy podpisali z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim uzgodnienie. Ma to być wstęp do dalszych rozmów. Obie strony zgodziły się na utrzymanie embarga na produkty z Ukrainy. Siekierski ma się teraz zwrócić z wnioskiem do szefa rządu. Przewodniczący OPZZ RIOR Sławomir Izdebski podkreślił, że rolnicy nie podpisali porozumienia. - To pierwszy krok, by poczynić następne - mówił.