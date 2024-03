W gminie Sidra (woj. podlaskie) protest rolników obrał sobie za cel nieruchomość rodziców Szymona Hołowni. - To starsi ludzie, którzy są też przerażeni całą tą sytuacją. Ktoś przyjechał, zrzucił pięć ton, jak się okazuje obornika, blokując bramę. Dorzucono do tego stare opony - powiedział Szymon Hołownia.

W gminie Sidra (woj. podlaskie) protestujący rolnicy przed nieruchomością należącą do rodziców Szymona Hołowni wysypali obornik, a także opony.

Szymon Hołownia: Przywykłem do innych rozmów

- Będąc w życiu publicznym przywykłem już do różnych form wyrażania opinii na mój temat, ale to jest dom moich rodziców - powiedział w Szymon Hołownia.

- To starsi ludzie, którzy są też przerażeni całą tą sytuacją. Ktoś przyjechał, zrzucił pięć ton, jak się okazuje obornika, blokując bramę. Dorzucono do tego stare opony - dodał.

Na płocie marszałka Sejmu rozwieszono też transparenty z napisami "Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie" i "Zdrajca polskiej wsi".

- Nie wiem, jaki to ma związek z moimi rodzicami, domyślam się, że ktoś chcieć wyrazić jakieś poglądy w konfrontacji ze mną, natomiast ja przywykłem do innych rozmów, również z rolnikami - powiedział marszałek.

- Jeżeli dochodzi do takich aktów, o jakich mówiliśmy przed chwilą, to mi może być przykro, mogę próbować pocieszyć jakoś moich rodziców i przeprosić, że z mojego powodu spotykają ich takie przykrości. Mam nadzieję też, że to się nigdy nie powtórzy - dodał.

Protesty rolników. Blokady dróg w woj. podlaskim

W środę rolnicy po raz kolejny wyszli na ulice. Ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.



Na Podlasiu rolnicy zablokowali dojazdy do Białegostoku. Protestują m.in. na drogach krajowych nr 19 w Kurianach, nr 8 na węźle Sielachowskie, na drodze krajowej nr 65 na skrzyżowaniu z ul. Dzikowską w Fastach, czy na drodze krajowej nr 65 w Grabówce. Nieprzejezdna jest także trasa S61 oraz drogi w: Wasilkowie, Nowodworcach, Kleosinie i Stanisławowie.

Z powodu blokad w części szkół regionu odwołano lekcje.

W miejscach gdzie odbywają się demonstracje jest policja, organizowane są objazdy.

Większość protestów w regionie ma trwać do wieczora.