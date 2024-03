- Jarosław Kaczyński chce odzyskać zaufanie po rządach, które były pełne buty i arogancji. Musimy skończyć to, co zaczęliśmy 15 października - mówił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz na konwencji w Krakowie. W Białymstoku zaś jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg apelował do Szymona Hołowni. - Chyba zobaczył, jak bardzo się mylił - mówił o marszałku Sejmu.

W stolicy Małopolski zorganizowano konwencję samorządowa Koalicji Obywatelskiej, w której uczestniczyli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Jarosław Kaczyński chce odzyskać zaufanie po rządach, które były pełne buty i arogancji - mówił szef MKiDN, podkreślając, że "musimy skończyć to, co zaczęliśmy 15 października".

Wybory 2024. Bartłomiej Sienkiewicz: Nikt nie może postać obojętny

Zdaniem Sienkiewicza "nikt nie może pozostać wobec wyborów samorządowych obojętny". - Nie możemy się rozejść do domów. Proście o to - jak trzeba - to błagajcie. To naprawdę jest absolutnie konieczne - apelował.

Według niego wybory samorządowe są po to, by "dokończyć żywot brutalnej, niemądrej, czasami fanatycznej religijnie władzy" oraz "na nowo ułożyć polskie sprawy", by "pokolenie ludzi, którzy będą odpowiedzialni przez kolejne dekady za Polskę, weszli do władzy".

Z kolei Dorota Niedziela podkreślała, że "15 października zdecydowaliśmy i zrobiliśmy pierwszy krok". - 7 kwietnia musimy zrobić drugi, w którym chodzi o pieniądze - pieniądze dla polskich samorządów - stwierdziła. W ocenie wicemarszałek Sejmu "pieniądze powinny dostać samorządy, bo wiedzą jak wydać każdą złotówkę dla obywatela, a nie dla partii".

Trzaskowski: Nie chodzi o to, by negować wszystko, co zrobił Majchrowski

Podczas konwencji głos zabrał także Rafał Trzaskowski. - Żeby tworzyć synergię między rządem, a samorządem - musimy wygrać wybory do sejmiku województwa małopolskiego - przekonywał.

Jego zdaniem "zmiana musi być mądra". - Nie chodzi o to, żeby negować wszystko co zrobił Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa od 2002 roku - red.), ale dziś Kraków potrzebuje nowej energii, nowego spojrzenia i Aleksander Miszalski to gwarantuje - przekonywał Trzaskowski do wybory kandydata popieranego przez KO i Nową Lewicę.

Lewica w Białymstoku. Zandberg zaapelował do Hołowni

W niedzielę w Białymstoku kandydatów i kandydatki Lewicy promował zaś współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Stwierdził, że kluczowym tematem nadchodzących wyborów są prawa kobiet. Zaapelował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zajęcie się złożonymi projektami ustaw dotyczącymi przerywania ciąży.

- Jeżeli marszałek Hołownia sądził, że przez to, że będzie odkładać w czasie debatę w Sejmie, spowoduje, że temat prawa do aborcji przestanie być ważnym tematem w debacie publicznej, to właśnie w ostatnich tygodniach chyba zobaczył, jak bardzo się mylił - ocenił.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia.