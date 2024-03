- To było państwo nocnego stróża, stróża niedołęgi, który nie był w stanie niczego upilnować, bo Polska była rozkradana na wielką skalę - mówił w Krakowie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nawiązał do sytuacji w 2005 roku, podkreślając, że "kilka miesięcy władzy obecnej koalicji pokazało, że byliśmy w błędzie". - Wraca stare. Nocny stróż niedołęga zmienia się w nocnego rabusia - stwierdził szef PiS.

W Krakowie trwa konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczy m.in. prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

- Żeby zastanowić się, gdzie jesteśmy w tej chwili warto przypomnieć sobie pewien podział, który funkcjonował w 2005 roku - podział na Polskę liberalną i solidarnościową. Myśmy byli wtedy za tą solidarnościową drogą, nasi przeciwnicy za kontynuacją drogi liberalnej - mówił Jarosław Kaczyński.

Wybory 2024. Konwencja PiS w Krakowie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS stwierdził, że przed laty "było to państwo nocnego stróża, stróża niedołęgi, który nie był w stanie niczego upilnować, bo Polska była rozkradana na wielką skalę".

- To było państwo, które nie interesowało się zwykłym obywatelem, nie pomagało mu, nie wykazywało żadnej troskliwości, było obojętne - mówił Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem "padały deklaracje, czasem coś tam zostało zrobione, ale to w gruncie rzeczy nie było nic istotnego".

Według prezesa PiS przed laty "adresatem polityki byli ci, którzy rządzili, bezpośrednie zaplecze i pewne wybrane, silne grupy, które mogły zaszkodzić tej władzy". - Reszta się nie liczyła, nosiła moherowe berety i w związku z tym nawet jak wybrała władzę, to ta władza była nieważna - oznajmił Kaczyński.

- Później przyszło osiem lat naszej władzy, która nawiązywała bardzo wyraźnie do idei solidarności. To były lata, w których nie tylko robiliśmy dużo, ale przede wszystkim nie dzieliliśmy społeczeństwa, bo tamten podział społeczeństwa był bardzo wyraźny - na tych uprawnionych i na tych, o których się zapomina - kontynuował Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Nocny stróż niedołęga zmienia się w nocnego rabusia

- Wystarczyło kilka miesięcy władzy koalicji 13 grudnia, żeby zobaczyć, że byliśmy w błędzie. Wraca stare i to wraca w zaostrzonej formie. Ten nocny stróż niedołęga zmienia się w nocnego rabusia - mówił szef partii. - Wracają ludzie, którzy byli związani z przedsięwzięciami, które można określić jako rabunek - dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego za rządów PiS Polska "nie była dyktaturą". - Gdybyśmy byli dyktaturą wszystko wyglądałoby inaczej. Mieliśmy dużo, dużo mniej władzy niż miał Tusk - stwierdził polityk.

- Władzę można wykorzystać do dobrych celów, myśmy to pokazali - kontynuował Kaczyński. Ocenił, że przeciwnicy polityczni "łamią Konstytucję". - Wróćcie z tej drogi nocnego rabusia. Demokracja to nie manipulacja - zwrócił się do rządzących prezes PiS.