Patryk Jaki spotkał się w piątek z wyborcami w Pabianicach, gdzie mówił, że wobec Zjednoczonej Prawicy jest teraz "bardzo wiele pretensji do nas o to, że byliśmy za słabi wobec Unii Europejskiej, za słabi jeżeli chodzi o rozbijanie układu III Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o TVN".

- I czy dajemy gwarancję, że tym razem będzie inaczej. Mogę dać gwarancję, że jeśli ja będę mieć na to wpływ, dopilnuję tego. Ale problem polega na tym, że my wszyscy musimy wyciągnąć wnioski i zadać sobie pytanie, kto za to odpowiada wewnątrz naszego obozu - mówił Jaki, który pełni obowiązki szefa Suwerennej Polski podczas nieobecności Zbigniewa Ziobry.

ZOBACZ: Patryk Jaki o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Jego sytuacja jest ciężka

Jak wskazał, "ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał". - To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli Morawiecki będzie po raz kolejny premierem, nie daję państwu gwarancji, że nie będzie tak samo - uznał.

Patryk Jaki: Rachunek za naiwność

Patryk Jaki wspomniał też o ustawie medialnej, która - zdaniem krytyków rządu Morawieckiego - miała być wycelowana w TVN. - No kto zawetował? Bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski - podkreślił Jaki, odnosząc się do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy.

Zaapelował do wyborów, by pytali głowę państwa, "dlaczego to robił". - Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? Bo mówi, że protesty były. Widzieliście państwo, jak mu podziękowali. Było jeszcze gorzej. To jest rachunek za naiwność. My też musimy wewnątrz obozu wyciągnąć wnioski - skwitował.

Piotr Müller odpowiada Patrykowi Jakiemu

Na słowa Patryka Jakiego zareagował Piotr Müller, obecny poseł PiS, a wcześniej rzecznik rządu Morawieckiego. Zachęcił "kolegę Patryka Jakiego" do rozmów w "gronach do tego przeznaczonych".

"Celowo spłaszczasz dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych żeby 'coś się przykleiło'. Szkodzisz tym obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS" - napisał na platformie X.

ZOBACZ: Prezes PiS zasłaniał się Tuskiem. Jest odpowiedź



"Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa. Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji - w 8 lat dało się zrobić!)" - dodał Müller.

Dalsze słowa wpisu kierował również do polityków Suwerennej Polski. "Szkoda, że przez wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki co prezentujecie" - napisał.

Następnie znów zwrócił się do Jakiego. "Szkoda, że w ramach partykularnych interesów celujesz działa w kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w Donalda Tuska" - podsumował.