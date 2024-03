Obsługa amerykańskiego lotniska mocno się zdziwiła, gdy zorientowała się, że z samolotu, który przed chwilą wylądował, odpadł fragment poszycia. O awarii w maszynie linii United Airlines nikt nie wiedział w trakcie rejsu. Co więcej, brakujący element przepadł jak kamień w wodę. To kolejny w ostatnim czasie incydent związany z boeingami.

Boeing 737-800 linii United Airlines wylądował w piątek około 11:30 na lotnisku Rogue Valley-Medford w stanie Oregon. Wówczas zauważono, że w maszynie przybyłej z San Francisco brakuje fragmentu poszycia. Samolotem podróżowało 139 pasażerów i sześciu członków załogi, nikt nie odniósł obrażeń.

Amber Judd z lotniska Rogue Valley-Medford poinformowała że ​​boeing wylądował bezpiecznie, a brak fragmentu poszycia odkryto dopiero podczas kontroli po locie. - Wykonamy wszystkie niezbędne naprawy, zanim samolot wróci do służby - powiedziała.

Jak podało BBC, które przeanalizowało zdjęcia maszyny, brakujący panel powinien znajdować się obok podwozia. Element mógł oderwać się podczas lądowania. Na czas jego poszukiwań - które nie przyniosły skutku - wstrzymano wszystkie rejsy na lotnisku. Federalny Urząd Lotnictwa USA (FAA) oświadczył, iż bada, w jaki sposób doszło do rozpadu panelu.

Seria incydentów z boeingami. Odpadające fragmenty, nagła zmiana lotu

Boeingi znajdują się pod ścisłą kontrolą po serii niedawnych incydentów. Maszyna, która wylądowała w Oregonie, była ponownie badana po styczniowym wypadku z udziałem Boeinga 737 Max 9. Wówczas - kilka minut po starcie - z maszyny linii Alaska Airlines odpadł fragment kadłuba.

Z kolei początku marca opary wykryte w kabinie Boeinga 737-800, również należącego do Alaska Airlines, zmusiły pilotów do powrotu na lotnisko w Portland. A w poniedziałek co najmniej 50 osób zostało rannych po tym, jak Boeing 787-9 Dreamliner lecący z Australii do Nowej Zelandii nagle zmienił wysokość lotu.