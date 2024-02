Poniedziałkowy lot linii United Airlines zakończył się awaryjnym lądowaniem. Doszło do poważnego uszkodzenia - pasażerowie na własne oczy widzieli, jak rozpada się skrzydło. Jeden z nich nagrał film, który pokazuje niecodzienny moment.

Samolot linii United Airlines wyleciał w poniedziałek z San Francisco i miał wylądować w Bostonie. Pilot został jednak zmuszony do awaryjnego lądowania w oddalonym niemal 3000 km od miejsca docelowego Denver.

Doszło do poważnego uszkodzenia skrzydła samolotu, co można było obserwować przez okno maszyny. Na pokładzie było wówczas 165 pasażerów. Jeden z nich - Kevin Clarke - nagrał wideo przedstawiające rozpadającą się konstrukcje, a jego żona Kimberly Clarke udostępniła je w mediach społecznościowych.

Awaria w trakcie lotu. "Hałas głośniejszy niż zwykle"

Jak poinformowała kobieta - nikomu nic się nie stało. Po bezpiecznym wylądowaniu na pasażerów czekał samolot zastępczy. Klienci linii odczuli olbrzymią ulgę.

Jak napisał w mediach społecznościowych jeden z nich, już na początku lotu przeczuwał, że coś jest nie tak. "Siedziałem przy skrzydle i hałas po osiągnięciu wysokości był znacznie głośniejszy niż zwykle. Otworzyłem roletę okna i zobaczyłem, jak wygląda skrzydło" - napisał na Reddicie.

Problemy z samolotami Boeing

Incydent potwierdziła linia lotnicza, która wskazała, że problem dotyczył listwy na skrzydle samolotu. Element służy do zwiększenia siły nośnej oraz oporu skrzydła. Wciąż nie jest jasne, co spowodowało usterkę. Dochodzenie w sprawie prowadzi Federalna Administracja Lotnicza.

To kolejny incydent lotniczy, który ma miejsce w przypadku samolotu Boeing. Przypomnijmy, że na początku stycznia Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines, który leciał do Kalifornii, był zmuszony do lądowania krótko po starcie z lotniska w Portland.

Wszystko dlatego, że podczas lotu w maszynie powstała wielka dziura. Od samolotu odpadła część kadłuba wraz z oknem. Po zdarzeniu urzędnicy federalni przekazali, że wszystkie samoloty Boeing 737 MAX 9 zostaną wyłączone z eksploatacji.