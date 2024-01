Przerażające zdarzenie na pokładzie samolotu linii Alaska Airlines, lecącego z Portland w stanie Oregon do Kalifornii. Od maszyny oderwała się część kadłuba wraz z jednym z okien. Piloci musieli zawrócić i wykonać awaryjne lądowanie. Pasażerowie byli zmuszeni do korzystania z masek tlenowych.

Chwile grozy na pokładzie samolotu. Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines był zmuszony do lądowania krótko po starcie z lotniska w Portland. Maszyna straciła w powietrzu część samolotu, w tym okno.

USA. Samolot lądował z dziurą w ścianie

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że w znajdującym się w powietrzu samolocie jest dziura. Według relacji świadków, odpadła część kadłuba samolotu oraz okno. Maszynie udało się szczęśliwie wylądować 20 minut po rozpoczęciu lotu, a na pokładzie rozległy się oklaski.

Linie lotnicze przekazały, że na pokładzie znajdowało się 177 osób. Nikomu nic się nie stało, lecz konieczne było skorzystanie z masek tlenowych przez pasażerów i załogę.

Boeing oświadczył, że jest świadomy komplikacji zdarzenia i pracuje nad zebraniem większej ilości informacji w tej sprawie. Wszystkie 65 samolotów znajdujących się we flocie Alaska Airlines ma zostać tymczasowo uziemionych w celu przeprowadzenia inspekcji i wykrycia ewentualnych kolejnych usterek. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi również Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

Awaryjne lądowanie samolotu. Odpadł kadłub

Według wstępnych ustaleń, miało dojść do nagłego obniżenia ciśnienia, co przyczyniło się do poważnego uszkodzenia samolotu. Maszyna, w której doszło do awarii została dostarczona na Alaskę w październiku, uzyskując certyfikat miesiąc później.

"Chociaż tego typu zdarzenia są rzadkie, nasza załoga lotnicza została przeszkolona i przygotowana do bezpiecznego radzenia sobie z taką sytuacją" - oświadczyli przedstawiciele linii Alaska Airlines.