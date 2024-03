Większość schronów w Trójmieście na PRL-owski rodowód, inne powstały podczas II wojny światowej. Przykładem jest schron przeciwlotniczy wybudowany niedaleko ulicy Ogarnej w Gdańsku.

W czasie wojny stał on w rzędzie kamienic i z lotu ptaka był nieodróżnialny. Schronienie w nim może znaleźć prawie 700 osób. Choć na co dzień działa w nim popularny klub, w razie czego potrzeby może on powrócić do pierwotnej funkcji.

ZOBACZ: Miasto nie ma ani jednego schronu. Trafiło na niechlubną listę

Miejsc schronienia w całym Gdańsku, które spełniają odpowiednie warunki, jest niespełna 300. Jak wynika z najnowszego raportu NIK, zmieściłoby się w nich 37 tysięcy osób, czyli jedynie niespełna 7,5 procenta populacji miasta.

Z kolei w Sopocie jest 10 schronów i 170 miejsc schronienia, mieszczące łącznie około 1000 mieszkańców. Nieco lepsza sytuacja jest w Gdyni, gdzie mniej więcej 15 procent mieszkańców ma zapewnione schronienie. Ostatni schron w Gdyni wybudowano na początku lat 90. w jednym z zakładów przemysłowych.

Schrony w Polsce. Raport NIK

Dwa lata po zintensyfikowaniu działań Rosji w Ukrainie w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe cztery procent ludności - ustaliła NIK. Sześć z 32 gmin skontrolowanych przez Izbę w 2022 roku nie zapewniło takich obiektów albo na ich terenie istnieją takie, ale nadają się do użytku.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Były żołnierz GROM bije na alarm: Nie wierzę w obudzenie społeczeństwa



Przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim brak podstawy prawnej, która pozwoliłaby samorządom na dbanie o schrony i wydawanie na nie pieniędzy z gminnej kasy. Nie ma też określonych wymogów w kwestii definicji schronu i informacji, jak miałby on wyglądać.

"Lepsza Polska". Stan schronów w kraju

W czwartek w nowym programie Doroty Gawryluk "Lepsza Polska" rozmawiano o tym, "jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny". Przypomniano w nim zeszłoroczną wypowiedź gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.

- W Polsce w schronach jest ponad 300 tys. miejsc, w miejscach ukrycia może się schronić ponad 1,1 mln osób, a w miejscach doraźnego schronienia blisko 47 mln osób - przekonywał ówczesny szef straży pożarnej.

ZOBACZ: Program "Lepsza Polska": "Fakty są porażające". Marczyński o inwentaryzacji schronów

Jak mówił w "Lepszej Polsce" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Sił Lądowych RP, "zagrożenie wojną narasta". - W ocenie naszych ekspertów mamy trzy lata - podkreślał.

Z kolei st. bryg. Dariusz Marczyński powiedział, że instytucje państwowe są dobrze przygotowane na różnego rodzaju zagrożenia, ale "na pewno nie mamy jeszcze takiego dobrego zgrania". - Teraz jest pora, żebyśmy obudzili potencjał ludności, bo budowanie obrony to nie tylko system militarny, ale także system ochrony ludności i obrony cywilnej - dodał.

WIDEO: Program "Lepsza Polska". Jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / polsatnews.pl