- Jesteśmy dobrze przygotowani, jako instytucje państwowe w całym procesie planistycznym, ale na pewno nie mamy jeszcze dobrego zgrania - stwierdził w programie "Lepsza Polska" st. bryg. Dariusz Marczyński, odnosząc się do kwestii przygotowania na zagrożenie. - Ja w to nie wierzę. My jesteśmy za leniwi i my się nie przebudzimy - odpowiedział Paweł Jan Mateńczuk ps. Naval.

W nowym programie Doroty Gawryluk "Lepsza Polska" zaproszeni goście rozmawiali o tym, jak Polska i Polscy przygotowani są na zagrożenia.

"Lepsza Polska". "Pora też, żebyśmy obudzili potencjał ludności"

- Jesteśmy dobrze przygotowani, jako instytucje państwowe w całym procesie planistycznym, ale na pewno nie mamy jeszcze dobrego zgrania. Pora też, żebyśmy obudzili potencjał ludności - ocenił st. bryg. Dariusz Marczyński z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.

Jak dodał, budowanie obrony to nie tylko system militarny, ale także system ochrony ludności i obrony cywilnej.

Paweł Jan Mateńczuk: Jesteśmy za leniwi, nie przebudzimy się

Do tej wypowiedzi odniósł Paweł Jan Mateńczuk ps. Naval, były żołnierz jednostki wojskowej GROM.

- Sorry, ale ja w to nie wierzę. My jesteśmy za leniwi i my się nie przebudzimy. Jeżeli nie będzie systemowych rozwiązań, jeśli nie będzie edukacji na etapie wczesnoszkolnym, to proszę mi uwierzyć, że nadal będę podpierał się tym, że jestem wykładowcą i mam do czynienia ze studentami, z których 50 proc. jest zaangażowanych, a 50 proc. nie. My chcemy, żeby całość społeczeństwa pracowała, dlatego muszą być rozwiązania systemowe - zaznaczył.

- Od kilkudziesięciu lat nigdy nie było takiego momentu, jak dzisiaj i temu sprzyja sytuacja zagrożenia, że potrzebna jest jedność rządzących, ale też większa świadomość społeczeństwa - dodał gen. Bogusław Pacek.

anw/mak / Polsat News