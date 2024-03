Gliwice są miejscowością, która jest całkowicie nieprzygotowana do zapewnienia mieszkańcom ochrony w przypadku konfliktu - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Nie ma tam ani jednego przygotowanego schronu.

Dwa lata po zintensyfikowaniu działań Rosji w Ukrainie, w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4 proc. ludności - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Sześć z 32 gmin skontrolowanych przez NIK w 2022 roku nie zapewniło takiego miejsca żadnemu ze swoich mieszkańców albo schrony są, ale nie nadają się do użytku.

Raport NIK. W Polsce brakuje schronów

Przyczyną tej sytuacji - jak ustaliła NIK - jest przede wszystkim brak podstawy prawnej, która pozwoliłaby samorządom na zadbanie o takie schrony i wydawanie na nie pieniędzy z gminnej kasy. Nie ma też określonych wymogów w kwestii definicji schronu i informacji, jak miałby on wyglądać.

O tym, jak bardzo brak podstawy prawnej do przygotowania schronu jest problematyczne, mówił rzecznik urzędu miasta w Gliwicach - miejscowości, która jest - według raportu NIK - na liście najgorzej przygotowanych pod względem schronów.

Pod koniec 2022 roku w mieście otwarto Centrum Przesiadkowe, w którym mogłyby znaleźć się schrony. - Ma ono szereg podziemnych przejść. Gdyby były normy budowalne, które by narzucały, że jak budujesz tunel, to musisz postawić strop o konkretnych wymiarach, z otworami wentylacyjnymi, to już tam mogłoby się schronić kilka tysięcy ludzi - powiedział Łukasz Oryszczak w Polsat News.

W Gliwicach jest 250 historyczny miejsc, które powstały jeszcze przed drugą wojną światową. Jednak m.in. za względu na upływ czasu nie nadawałyby się użytku.

Brak schronów w Polsce. Problemem ustawa o obronie ojczyzny

W marcu 2022 r. Sejm przyjął ustawę o obronie Ojczyzny, która de facto zlikwidowała w Polsce obronę cywilną. Tak się stało, ponieważ - jak twierdzi NIK - ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zadbał o wprowadzenie do tej ustawy przepisów przejściowych, przedłużających obowiązywanie uregulowań dotyczących obrony cywilnej funkcjonujących od niemal 60 lat.

- To jest poważny problem, bo poprzedni rząd w ogóle o to nie zadbał. Więcej - zrobiono dużo złego - mówił Cezary Tomczyk w Polsat News, podkreślając, że ustawa o obronie ojczyzny zniszczyła obronę cywilną.

Wieloletni impas w tej kwestii ma przełamać przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ustawa o ochronie ludności, której projekt, jak wynika z zapowiedzi resortu, powinien być gotowy do końca marca.

