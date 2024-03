Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęło się o godz. 12:00. Prezes PiS ma zostać zapytany przed komisją śledczą ds. Pegasusa m.in. o to, "czy podejmował decyzję na temat zakupu" programu. To pierwszy raz w karierze prezesa Prawa i Sprawiedliwości, gdy będzie zeznawał przed jakąkolwiek komisją śledczą.

ZOBACZ: Afera Pegasusa. Jarosław Kaczyński będzie przesłuchiwany przez komisję

Jarosław Kaczyński przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Jarosław Kaczyński nieco spóźnił się na przesłuchanie. Członkowie komisji i dziennikarze oczekiwali na jego przybycie. - Już dawno nie miałem takiego zainteresowania - powiedział prezes PiS dziennikarzom.

- Zrozumiałem pouczenie, ale chcę zwrócić uwagę komisji na artykuł 11 e, który mówi o tym, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych tzn. tajne i ściśle tajne, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony uprawnionej - w tym przypadku taką osobą jest premier. Czy taka zgoda została dostarczona komisji - zapytał Jarosław Kaczyński.

- Znam wszystkie pouczenia - dodał Kaczyński, gdy przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zaczęła przytaczać mu jego prawa.

Jarosław Kaczyński nie ustanowił pełnomocnika. Poseł Jacek Ozdoba (PiS) wystąpił z wnioskiem formalnym. - Przepis, na który zwrócił uwagę pan Kaczyński. Pani przewodnicząca nie odpowiedziała, więc pytam, czy mamy takie pismo od premiera. Czy pani o takie pismo występowała?

Wkrótce więcej informacji.

Tomasz Trela z Lewicy zapowiadał wcześniej, że Jarosław Kaczyński będzie jedną z pierwszych osób, które staną przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

- Sam jestem bardzo ciekawy, jak będzie tłumaczył się z tego wszystkiego Jarosław Kaczyński. Nie może mówić, że niczego nie wie i nic nie pamięta, jeśli sam ostatnio powiedział, że co prawda nie wie, ale słyszał, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany. To wie czy nie? Jeśli nie wie, to od kogo słyszał? - mówił wiceprzewodniczący komisji.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

ZOBACZ: Sędzia Tuleya przyznaje, że mógł wydać zgodę na Pegasusa

Wiceszefami komisji są Marcin Bosacki (KO), Paweł Śliz (Polska 2050-TD), Tomasz Trela (Lewica) i Przemysław Wipler (Konfederacja). Zasiadają w niej również Mariusz Gosek (PiS), Sebastian Łukaszewicz (PiS), Marcin Przydacz (PiS), Joanna Kluzik-Rostkowska (KO), Jacek Ozdoba (PiS) i Witold Zembaczyński (KO).

WIDEO: Stanisław Tyszka o tarciach wewnątrz koalicji. "Po prostu rynsztok" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak / Polsatnews.pl