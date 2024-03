Co prezydent RP powie Polakom, którzy boją się ataku Rosji? - Przede wszystkim jesteśmy jedynym państwem, które w 25. rocznicę przyjęcia do NATO zostało zaproszone do Białego Domu, aby podkreślić więź sojuszniczą z USA. To pierwszy, niezwykle ważny sygnał, jakie znaczenie ma Polska - odpowiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla Polsat News - pierwszym po zakończonej wizycie u Joe Bidena.

W rozmowie z Magdą Sakowską prezydent dodał, że chodzi o postrzeganie zza Atlantyku kwestii bezpieczeństwa Europy. - Dzisiaj na naszej ziemi jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jesteśmy państwem, któremu USA wyrażają zgodę na zakup swojego najnowocześniejszego uzbrojenia: F-35, 450 wyrzutni HIMARS, najnowocześniejszych czołgów Abrams, kolejnego pakietu rakiet JASSM - wyliczał.

Przypomniał, iż Warszawa ma też zgodę na zakup śmigłowców Apache "w najnowocześniejszej wersji". - Jesteśmy dzisiaj bardzo ważnym i wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wspieranym przez nie. To w ogromnym stopniu daje nam gwarancje bezpieczeństwa - ocenił.

Jak dodał, polscy żołnierze, "zawsze gdy było trzeba, stawali u boku żołnierzy Stanów Zjednoczonych", gdy USA wzywały. Przypomniał o misjach w Iraku oraz Afganistanie. - Wydajemy na obronność ponad 4 proc. PKB. USA widzą, ze jesteśmy odpowiedzialnym państwem i sojusznikiem, gwarantem bezpieczeństwa w naszej części Europy - zapewnił.

Prowadząca nawiązała do apelu Dudy, by państwa członkowskie NATO przeznaczały na obronność trzy procent swojego PKB. Dziś prób ten wynosi dwa procent, a i tak część państw Sojuszu go nie wypełnia. Prezydent w odpowiedzi przypomniał, iż w Waszyngtonie miał we wtorek więcej niż jedno spotkanie.

- Byłem również, co dla mnie niezwykle istotne i generalnie dla Polski, zaproszony do Kongresu, zarówno przez Senat, jak i Izbę Reprezentantów - podkreślił, dodając, iż rozmawiał ze spikerami obu organów parlamentu oraz liderami mniejszości.

- Na każdym (spotkaniu) mówiłem o sytuacji w naszej części Europy, jak wzmocnić tam bezpieczeństwo, zatrzymać rosyjską agresję i że musi ona zostać zatrzymana (...). Dzisiaj, kiedy trzeba za to zapłacić tylko pieniędzmi i sprzętem, to naprawdę niska cena - uznał.

Zadeklarował, iż w obu izbach Kongresu parlamentarzyści "wybrani w powszechnych wyborach z akceptacją podeszli do propozycji" podwyższenia wydatków na obronę. - Mówiliśmy (o niej) na spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem, została przyjęta spokojnie. Mam bardzo prostą argumentację; dzisiaj musimy zrealizować mnóstwo zobowiązań, także już podjętych przez NATO - zauważył.

Jak wyjaśnił, chodzi mu o realizację planów regionalnych, o których zdecydowano na szczycie w Wilnie. - Dziś w państwach NATO przyznają, że nie mają wystarczającej liczby amunicji, aby móc relatywnie wesprzeć Ukrainę (...). To wymaga wydatków, to oznacza, że Europa potrzebuje dużo więcej wydawać na obronność niż do tej pory - stwierdził.

Jego zdaniem nie mamy takiej samej sytuacji, jak w 2014 roku, gdy Rosja zaczęła okupować Krym i nie przyznawała się do ataku na ukraińskie obwody doniecki i ługański, twierdząc, iż to "separatyści". - Wtedy podejmowano decyzję o dwóch procentach, dziś mamy pełnoskalową agresję, jaką Europa nie widziała od II wojny światowej - zaznaczył.

Duda zapewnił, iż rozumie, że jego propozycja o trzech procentach "jest przyjmowana wstrzemięźliwie". W tym kontekście przytoczył jednak sytuację z 2022 roku, gdy dwa dni po ataku Rosji dzwonił do europejskich liderów, namawiając ich do przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

- Wtedy była grupa przywódców zachodnich, którzy mówili mi: "Absolutnie, to nierealny pomysł, nasze parlamenty się na to nie zgodzą". Nie wycofałem się. Wystosowaliśmy apel razem z prezydentami naszej części UE. Po paru miesiącach okazało się, że wszyscy entuzjastycznie podchodzą i Ukraina uzyskała status kandydata - przypomniał.

Według niego "jeżeli mamy powstrzymać rosyjski imperializm przed kolejnymi aktami agresji, to musi być powstrzymany na Ukrainie". - Bo to z naszego punktu widzenia jeszcze bezpieczne, by nie trzeba było go powstrzymywać na granicy NATO, lub nie daj Boże w państwach NATO, gdyby Rosja którekolwiek odważyła się zaatakować; nie odważy się, jeśli będziemy mieli silny potencjał militarny - mówił.

Jak dodał, "wystarczy dzisiaj wydać pieniądze, żeby dać obrońcom Ukrainy nowoczesne uzbrojenie, którym będą mogli zatrzymać rosyjską inwazję". - To wyjaśniałem dzisiaj właśnie przedstawicielom Izby Reprezentantów, Senatu i panu spikerowi - skwitował.

Przypomniał, że szef Izby Reprezentantów "nie działa w próżni, ma otoczenie polityczne, swoje uwarunkowania". - Przyjechałem i przedstawiłem, jak wygląda sytuacja z jednej strony jako sąsiada Ukrainy i sojusznika USA, który musi dbać o swoje bezpieczeństwo swoje i NATO w tej części świata. I taką diagnozę usłyszał - zadeklarował.

Zapytany, czy może trzeba zadzwonić do Donalda Trumpa, bo wkrótce może on zostać na nowo prezydentem USA, odparł: - Odzywamy do (jego) ludzi, mieliśmy dzisiaj z nimi rozmowy. Robimy to bardzo spokojnie, mam nadzieję, że w mądry sposób osiągniemy swoje cele, a podstawowym celem jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej - mówił.

Jak dodał, ile razy umawiał się na coś z Trumpem, gdy ten był przywódcą Ameryki to on "zawsze dotrzymywał słowa". - Nie ma różnicy z naszego punktu widzenia, kto jest u władzy w Polsce i USA. Zawsze Stany Zjednoczone, wierzę w to głęboko, były są i będą sojusznikiem Polski - uznał.

Artykuł jest aktualizowany.