Prezydent Andrzej Duda podczas zaprzysiężenia nowego rządu podkreślał, że jednym z wyzwań, z którym zmierzą się ministrowie będzie transformacja energetyczna. - Można powiedzieć, ze to nowa era w polskiej energetyce, jaką jest era atomowa - podkreślił.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas swojej przemowy podkreślał, że jest to czas, w którym przed Polską stoi wiele wyzwań.

Prezydent zapowiedział "erą atomową" w Polsce

- Wiecie znakomicie w jak trudnych czasach jesteśmy dzisiaj. Wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie, zmiany ustrojowe, o których głośno mówi się w UE - powiedział prezydent zwracając się do nowych ministrów.

ZOBACZ: Jacek Siewiera: Ryzyko katastrofy nuklearnej dla Polski jest minimalne albo żadne

Andrzej Duda podkreślił, że nowy rząd czeka wiele wyzwań gospodarczych, a jednym z nich jest "transformacja energetyczna, która rozpoczyna się własnie w naszym kraju".

- Można powiedzieć, że to nowa era w polskiej energetyce, jaką jest era atomowa - powiedział. Jak dodał "budowa elektrowni atomowej ma wymiar historyczny".

- To wszystko razem stanowi ogromne wyzwanie. To są wyzwania, którym trzeba podołać. To są wyzwania, które wymagają nowego napędu - podsumował prezydent.

Budowa elektrowni w Konin-Pątnów. Jest decyzja MKiŚ

Przypomnijmy, że w piątek PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dotyczącą budowy elektrowni jądrowej. Umożliwia ona rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji Konin-Pątnów w Wielkopolsce.

W poniedziałek na konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślał, że "planowana elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie wpisuje się w strategię energetyczną Polski i będzie ważnym elementem krajowego bezpieczeństwa energetycznego".

ZOBACZ: Jacek Sasin o elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie: Wielkie chwile dla polskiej energetyki

Jego zdaniem wydanie decyzji zasadniczej dla polsko-koreańskiego projektu atomowego, realizowanego m.in. przez PGE we współpracy z ZE PAK z grupy Polsat i koreańskim partnerem pozwoli spółce odpowiedzialnej za tę inwestycję wystąpić o wydanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych, technicznych.

To m.in. badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na temat finansowania inwestycji.

- Program rządowy zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych. W tym nurcie naszych działań transformacyjnych są także małe reaktory. Dziś ministerstwo aktywów państwowych przekaże do ministerstwa klimatu decyzję o budowie sześciu reaktorów - mówił Jacek Sasin.

- Elektrownia w Koninie-Pątnowie będzie ważnym miejscem na nowej mapie energetyki w Polsce, na mapie energetyki jądrowej - dodał.