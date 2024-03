- Mówiłem prezydentowi Joe Bidenowi o inicjatywie, aby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 procent PKB. To nie chodzi o to, ile wydamy, chodzi o odbudowanie przemysłu zbrojeniowego - powiedział Andrzej Duda podczas briefingu prasowego po spotkaniu w Białym Domu.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podczas spotkania z Joe Bidenem poruszono m.in. temat wojny w Ukrainie. - Relacjonowałem panu prezydentowi Bidenowi, jak oceniamy sytuację i jak wygląda dzisiaj linia frontu i jak może wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o szansę Ukrainy. Powiedziałem, że ogromne i fundamentalne znaczenie ma przekazywana Ukrainie pomoc - przekazała głowa państwa.

- Wskazałem, jakie warunki trzeba spełnić, aby mówić, że bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Mówiłem prezydentowi Joe Bidenowi o inicjatywie, aby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 procent PKB. To nie chodzi o to, ile wydamy. Chodzi o odbudowanie przemysłu zbrojeniowego i o to, czy uda nam się wyprodukować wystarczające ilości amunicji, aby zabezpieczyć nasze kraje i pomagać tym, którzy mogą zostać potencjalnie zaatakowani - powiedział Andrzej Duda, wskazując, że "odrodził się rosyjski imperializm" i należy mu przeciwdziałać.

Po spotkaniu z Joe Bidenem Andrzej Duda przekazał również, że w trakcie rozmów poruszono temat bezpieczeństwa i braku zgody przywódców, aby Rosja zaburzyła stabilność i pokojową egzystencję w Europie.

- Mówiliśmy o śmigłowcach Apache dla polskiej armii i wsparciu dwóch miliardów dolarów wyjątkowej pożyczki na możliwości modernizacji armii. Jesteśmy w trakcie rozmów w tej kwestii - skwitował Andrzej Duda, oceniając spotkanie jako "bardzo dobre".

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk w USA. Spotkanie z Joe Bidenem

Andrzej Duda i Donald Tusk przebywają z wizytą w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Joe Bidena z okazji 25. rocznicy dołączenia Polski do struktur NATO. Spotkanie prezydenta i premiera z amerykańskim rozpoczęło się około godz. 20:30 czasu w Polsce.

W części otwartej spotkania dla mediów prezydent USA podkreślił znaczenie pomocy dla Ukrainy. Z kolei Andrzej Duda mówił o swojej propozycji zwiększenia wymogu wydatków na obronność w NATO do 3 proc. PKB.

We wtorek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan poinformował, że Stany Zjednoczone planują udzielenie bezpośredniej pożyczki Polsce i zaoferowanie sprzedaży 96 śmigłowców Apache.

Pożyczka finansowa ma zostać udzielona w ramach programu Foreign Military Financing i wynosić dwa miliardy dolarów do przeznaczenia na zakup uzbrojenia. Amerykański urzędnik wskazał, że pieniądze umożliwią polskiej armii skorzystanie z najnowszej technologii do ewentualnej obrony. Rozwiązanie ma również być korzystne dla amerykańskiego przemysłu obronnego.