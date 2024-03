Andrzej Duda: Będziemy wspierać prywatny projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Reporterka Polsat News Magda Sakowska zapytała prezydenta Andrzeja Dudę, w pierwszym wywiadzie po wizycie w Białym Domu, między innymi o bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Zakładając, że chcemy zrealizować nasze zobowiązania klimatyczne i chcemy zrealizować to, do czego politycznie zobowiązały się państwa UE, jeśli chodzi o ochronę klimatu, ograniczanie emisji CO2, to nie ma szans zrealizować tego w tak wielkim kraju jak nasz bez elektrowni jądrowych, bo tylko one są w stanie nas zabezpieczyć w stałe dostawy prądu - podkreślił Andrzej Duda.

Głowa państwa odniosła się również do budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie, czyli wspólnego przedsięwzięcia PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. - Elektrownia jądrowa, która będzie w Polsce, to oczywiście projekt prywatny, ale realizowany przy wsparciu państwa polskiego i my tą politykę tego sektora prywatnego popieramy i to jest element naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo najważniejsze jest to, byśmy te elektrownie mieli u nas w Polsce w dyspozycji - powiedział prezydent.

W listopadzie 2023 spółka PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Elektrownia ma zostać wyposażona w bezpieczną technologię APR1400, a dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW mają dostarczyć rocznie 22 TWh energii. Pokrywa to obecnie ok. 12 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Bezpieczna energia dla Polski

KHNP oferuje bezpieczną, efektywną, funkcjonującą od ponad 40 lat koreańską technologię reaktorów jądrowych. Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie, w ostatnim czasie zrealizowało z dużym sukcesem w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie - elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków - bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat - Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa.

luq/ / Polsat News