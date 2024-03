W podwarszawskiej gminie Łomianki nie będzie żadnego kandydata do Rady Miasta z list Koalicji Obywatelskiej. Formalności nie dopełnił przewodniczący tamtejszego komitetu wyborczego. "Przegrali przed wyborami" - komentują lokalne media.

W poniedziałek 4 marca minął termin zgłaszania list kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach samorządowych. Jak się okazało nie wszystkim komitetom wyborczym udało się je z powodzeniem zarejestrować.

ZOBACZ: Kiedy wybory samorządowe 2024? Najważniejsze terminy

W podwarszawskich Łomiankach w wyborach do rady miejskiej nie będzie można zagłosować na żadnego przedstawiciela jednej z największych partii. Lokalny portal lomianki.info donosi, że Koalicja Obywatelska nie dopełniła koniecznej formalności w postaci dostarczenia odpowiedniej liczby podpisów pod listami.

Podpisy na ostatnią chwilę

Zgodnie z wytycznymi Komisji Wyborczej aby zarejestrować listy kandydatów do Rady Miejskiej trzeba zebrać minimum 150 podpisów na każdą z okręgów. W Łomiankach są trzy, więc konieczne było dostarczenie ich co najmniej 450.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Barbara Nowak kandydatką PiS w Krakowie

Tymczasem przewodniczący lokalnego komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Tomasz Rusinek złożył około 250 podpisów.

"Sytuacja bez precedensu"

Przewodniczący KO dostarczył podpisy jako ostatni ze wszystkich komitetów. W dodatku na ostatnią chwilę - w ostatnim dniu zbierania podpisów. Dlatego nie powiodła się próba ich "dozbierania". "Przegrali przed wyborami" - skomentował lokalny portal.

ZOBACZ: Wybory samorządowe. Oskar Szafarowicz zawalczy w Warszawie

Jak podkreślono "to pierwszy taki przypadek w historii wyborów samorządowych w Łomiankach, by tak duży komitet wyborczy nie zebrał wymaganej liczny podpisów".

Komentarz w sprawie opublikował jeden z polityków, który miał zamiar kandydować do miejskiej rady. "Niestety, z powodu niekompetencji osób odpowiedzialnych za dopełnienie formalności, nie doszło do zarejestrowania list wyborczych KWW Koalicja Obywatelska w Łomiankach (sytuacja bez precedensu). Zabrakło podpisów, choć sam przekazałem ich znaczną część" - oświadczył Marcin Etienne.

Jak dodał, zarząd koła Platformy Obywatelskiej w Łomiankach zadbał jednak o to, by prawidłowo zarejestrowane zostały listy KWW Koalicji Obywatelskiej do rady powiatu.