Była małopolska kurator oświaty startuje w wyborach samorządowych z ramienia PiS. "Pragnę dbać o dostęp do rzetelnej wiedzy uczniów" - podkreśliła we wpisie w mediach społecznościowych. Tym samym potwierdziły się doniesienia Interii.

O byłej małopolskiej kurator oświaty było głośno za sprawą jej kontrowersyjnych wypowiedzi.

W sobotę Barbara Nowak umieściła wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych. Poinformowała w nim o starcie w wyborach samorządowych.

"Kandyduję do Sejmiku Małopolskiego okręg 3 Kraków, miejsce 3. Pragnę dbać o dostęp do rzetelnej wiedzy uczniów Małopolski, godne traktowanie wszystkich nauczycieli i rodziców. Patron Małopolski Jan Paweł II zobowiązuje do troski o człowieka i dziedzictwo Polski. Temu chcę służyć" - podkreśliła.

Barbara Nowak. Kim jest?

Przez ostatnie lata Barbara Nowak stała się najbardziej rozpoznawalną kurator oświaty w Polsce. Nie ukrywała swego przywiązania do PiS oraz konserwatywnych wartości. Nowak - w przeciwieństwie do innych kuratorów - raz po raz angażowała się także w polityczne i kościelne wydarzenia. Miała bardzo dobre relacje z czołowymi politykami PiS, jak Ryszard Terlecki, czy z dostojnikami kościelnymi, jak abp Marek Jędraszewski.

Nie po drodze miała jednak z nauczycielami i dyrektorami małopolskich szkół. Gdy w całej Polsce odbywał się ogólnopolski strajk nauczycieli, przekonywała, że wobec strajkujących będzie wyciągać konsekwencje. Jej wyraziste wypowiedzi odbijały się szerokim echem. Negowała szczepienia przeciw COVID-19, czy wzbudzała kontrowersje wypowiedzią na temat szwedzkich szkół, po której interweniowała tamtejsza ambasada.



15 grudnia 2023 r. Barbara Nowak została odwołana z funkcji małopolskiego kuratora.