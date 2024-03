- Będziemy bronić "Zielony Ład", ale na własnych zasadach. Potrzebujemy zielonych, czystych lasów i czystego powietrza - powiedział Szymon Hołownia podczas konwencji programowej Trzeciej Drogi. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział "promowanie zdrowej polskiej żywności na świecie". Wyborcza formacja ogłosiła także "12 gwarancji samorządowych" z którym idzie do wyborów.

- 15 października zaczęliśmy duży mecz, wygraliśmy pierwszą połowę - powiedział Szymon Hołownia podczas konwencji programowej Trzeciej Drogi. Wyliczał, że w sumie 3 mln wyborców postanowiło wesprzeć wspólną platformę PSL oraz Polski 2050.

Marszałek Sejmu dodał, że "Trzecia Droga to ulica przy której mieszkamy", gdzie sprawy lokalne schodzą się z tymi ogólnopolskimi. Wskazywał, że ważne jest mówienie o referendach, choć "zbierają za to po głowie".

Trzecia Droga odsłania karty. "12 gwarancji" podpisane przez liderów

Głos na konwencji zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL stwierdził, że w kraju potrzebny jest "silny samorząd".

- Potrzebujemy takiej mieszanki w samorządzie, skoro z sukcesem udało nam się połączyć kolor żółty (barwy Polski 2050 - red.) z zielony (barwy PSL - red.). Te kolory wynikają jeden z drugiego - ocenił wicepremier.

Szef ludowców wyliczał synonimy Trzeciej Drogi: solidarność, braterstwo oraz współpraca, wskazał także, że obie formacje tworzące wspólny front łączą tradycję z nowoczesnością, świeżość z doświadczeniem.

Trzecia Droga przed kwietniowymi wyborami obiecuje 12 gwarancji samorządowych:

Szkoła jest OK; Gmina zadba o profilaktykę i zdrowie; Tańsze i dostępne mieszkania, także na wynajem; Samorządy przyjazne środowisku; Zainwestujmy w małych i średnich liderów lokalnej gospodarki; Lasy dla społeczności lokalnych, nie jako skarbonka partyjna; Łatwo dostępna lokalna żywność; Biblioteki i świetlice rozwiniemy w centra aktywności i spotkań; Zadbamy o komunikację publiczną; Gminy samodzielne finansowo; Będziemy rzecznikami twojej kieszeni; Zadbamy o standardy w samorządzie

Protest rolników. "Rozmowy to początek zmian"

W części poświęconej szczegółom programowym Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że "zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zostaną zmienione", odniósł się także do protestów rolniczych.

Według ministra obrony narodowej "bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z elementów bezpieczeństwa narodowego".

- Rozmowy (demonstrujących) z premierem i marszałkiem Sejmu to początek zmian (...). Polska nie ma silnej marki samochodów, ale ma najlepszą żywność. I to powinna być marka międzynarodowa, po to też wygraliśmy ostatnie wybory. Musimy promować najlepszą polską, zdrową żywność - deklarował lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział także powstanie rozmowy bilateralnej z Ukrainą, a negocjacje z polskiej strony prowadzą Dariusz Klimczak (minister infrastruktury, PSL) oraz Czesław Siekierski (minister rolnictwa, PSL).

Hołownia zapowiada: Będziemy bronić Zielonego Ładu

O rolnictwie mówił także Szymon Hołownia. - Zielony Ład nie jest zły, Polska 2050 będzie go bronić, ale na naszych warunkach (...) bo potrzebujemy zielonych, czystych lasów i czystego powietrza - mówił marszałek Sejmu.

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

Artykuł aktualizowany